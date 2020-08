Zu Nvidias neuer RTX 3090 ist bisher noch nicht viel bekannt. Nun hat Speicherhersteller Micron verraten, dass die Grafikkarte auf GDDR6X-Speicher setzen soll. Das ist das erste Mal, dass überhaupt über diesen Grafikspeicher gesprochen wird.

Woher stammen die Informationen? Micron erklärt jetzt in einem Paper (via pcgamer.com) einige neue Details über Nvidias neue RTX 3090. Bisher ist über die Grafikkarte noch nicht viel bekannt.

Micron gehört zu den weltweit wichtigsten Herstellern, wenn es um Speicherprodukte für PCs geht.

Darum ist das mysteriös: Der Hersteller erklärte, dass Nvidia auf GDDR6X setzen wird. Das Besondere daran ist, dass dieser Speicher zum ersten Mal namentlich erwähnt wird und bisher noch in keiner Grafikkarte verbaut ist. Der Speicher ist damit eine absolute Neuheit. Dementsprechend kann man gespannt sein, was auf die Gamer zukommt.

Das wissen wir bereits: Bisher wissen wir nur, dass der Speicher bis zu 21 Gbit/s bieten soll. Der derzeitige Stand der Technik, GDDR6, bietet nur eine Bandbreite von bis zu 16 Gbit/s.

Was ist GDDR? GDDR wird in Grafikkarten als Grafikspeicher verbaut. Daten können hier besonders schnell transportiert und von der GPU verarbeitet werden. Mehr Speicher ist meistens besser. Stand der Technik 2020 ist GDDR6.

Micron erklärte außerdem, dass die RTX 3090 mit 12 GB und einem 354-bit Memory Bus bestückt sein soll.

Wofür braucht man die Leistung? 12 GB extrem schneller Speicher und ein hochleistungsfähiger Memory Bus sind gute Voraussetzungen für 4K-Gaming. Eine 4K-fähige Grafikkarte wie die GeForce RTX 2080 Ti setzt derzeit auf 11 GB GDDR6-Speicher und auf ein 352-bit-Interface.

Für 4K braucht es entsprechend Rechenpower. Mittlerweile behauptet ein Leaker, dass die PS5 Performance-Probleme bei 4K hat.

Was ist der Unterschied? Schon bei der vorherigen GDDR-Generation bot die X-Serie einen enormen Sprung. So bot GDDR5X 10 – 14 Gbit/s – das ist etwa das Doppelte, was GDDR5 bieten konnte. Ein gutes Beispiel ist hier die GeForce GTX 1080, die auf GDDR5X setzt.

Aktueller Stand der Technik ist GDDR6 und GDDR6

Wie sieht es aktuell aus? Moderne Grafikkarten setzen derzeit auf GDDR6, den Nachfolger von GDDR5. Grafikkarten wie die Radeon RX 5000er Serie von AMD setzen beispielsweise auf GDDR6. Ältere Modelle setzten aber weiterhin auf den günstigeren GDDR5. HBM 2 (High Bandwidth Memory), ein weiterer Speichertyp, spielt keine große Rolle mehr. Spiele wie Fortnite schließen aber mittlerweile alte Grafikkarten aus.

Wenn Nvidia bei der RTX-3000er Serie auf GDDR6X setzt, könnte es durchaus möglich sein, dass auch AMD mit „Big Navi“ auf den noch mysteriösen Speicher setzt. Bisher müssen wir uns aber noch gedulden: