Hat die PS5 Performance-Probleme? Leaker spricht von Schwierigkeiten bei 4K

Eigentlich soll ja sogar 8K möglich sein. Doch ein bisher zuverlässiger Leaker behauptet nun: Sonys Next-Gen-Konsole PlayStation 5 (PS5) hadert mit Spielen in 4K-Auflösung.

Zahlreiche Spieler und Fans fiebern dem Release der PlayStation 5 entgegen, der gegen Ende 2020 erfolgen dürfte. Schließlich soll die PS5 neue Maßstäbe in Sachen Gaming setzen. Unter anderem verspricht Sony flüssiges Spielen in nativem 4K. Und sogar 8K-Auflösung soll möglich sein.

Doch ein bekannter Leaker behauptet nun, dass er von Performance-Problemen bei der PS5 gehört hat. Was ist da los?

PS5 und der DualSense-Controller

Woher kommt diese Info? Die Infos stammen vom Twitter-User AestheticGamer aka Dusk Golem. Dabei handelt es sich um einen bislang recht zuverlässigen Leaker. So hat er unter anderem eine Menge Insider-Infos zu Capcoms kommenden Flagship-Titel Resident Evil 8 richtig vorhergesagt – und zwar noch vor dem Reveal-Trailer auf dem PS5-Event.

Seinen Worten schenkt also so manch einer Gehör. Beachtet aber nichtsdestotrotz: Dabei handelt es sich um nicht offiziell bestätigte Infos. Behandelt das Ganze also mit der entsprechenden Portion Vorsicht und Skepsis.

Das sagt der Leaker im Detail zur PS5-Performance: Kürzlich wurde AestheticGamer auf Twitter gefragt, wie denn die PS5 mit Capcoms neuer Grafik-Engine zurechtkommen würde.

Dazu sagte der Leaker unter anderem, dass Resident Evil 8 zum Launch gut laufen werde. Doch er habe von anderen Entwicklern gehört, dass die PS5 gerade mit 4K-Spielen Probleme haben würde. Man werde also viel „Fake 4K“ (nachträglich hoch-skalierte Inhalte) sehen. Das sei vielen egal, doch man solle sich auch darauf einstellen. Bei der Xbox Series X soll das seinen Worten zufolge dabei nicht der Fall sein.

Wie wahrscheinlich ist diese Behauptung? Zum einen handelt es sich hier um eine nicht offiziell bestätigte Info. Also sollte man schon generell Vorsicht walten lassen.

Zum anderen gibt es bislang keinen wirklich handfesten Hinweis darauf, dass die PS5 Performance-Probleme haben würde. Im Gegenteil – bislang wird Sonys neue Konsole samt ihrer Hardware und Möglichkeiten von zahlreichen Entwicklern lautstark gelobt und ihre Leistung angepriesen.

Zudem weiß man nicht, in welchem Entwicklungs-Stadium sich die Spiele befanden, von denen die Entwickler gegenüber AestheticGamer sprachen. Es ist also nicht wirklich möglich, zu beurteilen, ob es sich um die endgültige Performance handelt oder nicht.

Doch AestheticGamer ist nicht dafür bekannt, mit Falsch-Informationen um sich zu werfen. Man muss also abwarten. Doch der Release zum Festtags-Geschäft am Ende des Jahres rückt langsam näher, es sollte also bald mehr und mehr von der PS5 und deren Gameplay zu sehen sein. Da kann man sich dann schon mal ein besseres Bild machen, als es aktuell möglich ist.

Der DualSense-Controller der PS5

