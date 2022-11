Ich habe meine PS5 an einem Ultrawide-Monitor getestet und fühle mich von Sony vergessen

Friendly Fire ist ein Charity-Event von vielen bekannten Persönlichkeiten, das jährlich Spenden in Millionenhöhe sammelt. Wir zeigen euch, was das ist.

Hier heißt es daher erst einmal abwarten. Vielleicht müssen wir auch auf den Release der nächsten Konsolen-Generation, die PS6, warten, bis wir einen Ultrawide-Monitor an der PlayStation in vollem Umfang verwenden können. Zumindest ich hoffe, dass die Unterstützung von 21:9 schneller kommt:

Wie sieht das in der Praxis aus? In der Praxis musste ich erst einmal feststellen, dass die PS5 die WQHD-Auflösung meines Monitors nicht erkennt. Stattdessen kann ich Full-HD (1080p) oder UHD (2160p) wählen. Ich habe beide Auflösungen getestet und rate zu 2160p, denn insbesondere Texte wirken viel schärfer.

PS5 21:9 einstellen – Geht das? Das Anschließen der PS5 an so einen Monitor funktioniert problemlos. Dafür kann man entweder das beiliegende HDMI-Kabel der PS5 nutzen oder einfach ein anderes Kabel nehmen.

Spiele und Filme sehen dadurch besser und immersiver aus, Gamer können besser in das Geschehen eintauchen. Doch wie sieht es eigentlich im Jahr 2022 mit Ultrawide-Monitoren und Nextgen-Konsolen aus? Aus diesem Grund habe ich eine PS5 an einen Ultrawide-Monitor angeschlossen. Die Ergebnisse könnt ihr hier nachlesen.

Mit der PS5 könnt ihr nicht nur an einem Fernseher, sondern auch an einem Monitor zocken. Doch wie spielt es sich an einem Ultrawide-Monitor mit der PS5?

