Miner verscherbeln verzweifelt ihre gebrauchten Grafikkarten – Nutzen unfaire Tricks, damit ihr die alten GPUs kauft

Miner versuchen gerade mit allen Mitteln, ihre gebrauchten Grafikkarten loszuwerden. Denn „GPU-Mining ist tot“ und viele versuchen zumindest, ihre Verluste in Grenzen zu halten. Dabei greifen sie auch zu unfairen Mitteln.

Warum verkaufen Miner ihre Grafikkarten? Ende 2022 gab es eine große Änderung bei Ethereum, einer der wichtigsten Kryptowährungen. Einfach ausgedrückt, spielen jetzt leistungsfähige Grafikkarten bei der Schürfung von Kryptowährungen nur noch eine untergeordnete Rolle. Oder wie ein bekannter Miner twittert: “GPU-Mining ist tot” (via twitter.com).

Aus diesem Grund verkaufen Miner jetzt mehr oder weniger verzweifelt ihre Grafikkarten (via pcgamer.com). Das geht sogar so weit, dass Miner ihre Grafikkarten neu anmalen oder anderweitig „überarbeiten“, um sie dann als „neu“ anzubieten. In dem Wissen, dass die Grafikkarten definitiv nicht mehr neu sind.

Grafikkarten werden angeblich bemalt und als „neu” verkauft, obwohl sie nicht neu sind

Woher stammen die Informationen? Eine Untersuchung der Youtuber Iskandar Souza und Paulo Gomes behauptet, dass einige Dritthändler in China GPUs verkaufen, die neu zu sein scheinen, aber nachgebessert wurden, um die Tatsache zu verbergen, dass sie für Krypto-Mining verwendet wurden.

Der YouTube-Channel TechLab hatte ebenfalls auf diese Probleme hingewiesen (via YouTube.com). Hier hatten einige Grafikkarten eine andere Farbe als GPUs von anderen Verkäufern.

Aufgrund umfassender Kenntnisse in diesem Bereich konnten sie schnell bestätigen, dass das brasilianische Unternehmen alte Mining-Karten an ahnungslose Kunden verkaufte.

Woran erkennt man so eine Grafikkarte? Achtet bei einer Grafikkarte auf die Färbung des Speichers. Wurde die Grafikkarte länger verwendet, dann verfärbt sich der Speicher gelb. Der YouTuber etwa erklärt, dass der Speicher bei neuen Karten schwarz ist und sich dann langsam verfärbt.

Um genau das zu verstecken, gehen jetzt einige Miner hin und färben die Grafikkarte schwarz ein – auf diese Weise kann man den gelblichen Ton des Speichers verbergen. Es gibt aber auch weitere Zeichen für eine gebrauchte Grafikkarte:

fehlende oder verfärbte Garantieaufkleber.

fehlende oder gelockerte Schrauben.

Verfärbung am Chip oder am Speicher der Grafikkarte.

Das Umlöten von Speicher auf eine neue Platine ist eine gängige Praxis bei der Reparatur und Aufarbeitung von Grafikkarten. In diesem Fall wird das Produkt im Einzelhandel jedoch häufig als „überholt“ oder „Refurbished“ und nicht als „neu“ ausgewiesen.

In Deutschland müssen gebrauchte Gegenstände auch als gebraucht deklariert werden. Produkte wie etwa Grafikkarten gelten nur dann als neu, wenn sie noch nicht benutzt und aus neuen Materialien hergestellt worden sind.

Weiteres rund ums Mining: Es ist nicht das erste Mal, dass Miner ihre alten Grafikkarten auf den Markt bringen. So günstige Grafikkarten klingen erst einmal verlockend, ihr solltet aber dennoch aufpassen, was für eine Grafikkarte ihr am Ende kauft:

