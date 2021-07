So eine Grafikkarte möchte vermutlich niemand freiwillig kaufen, befinden sich aber auch in den günstigen Angeboten, die ihr aktuell auf eBay, StockX oder anderen Handelsplattformen findet.

Bei einer Groß-Razzia gegen Miner hat China jetzt über 1.000 Personen verhaftet, Handelsverbote erlassen und die Situation für Miner deutlich erschwert (via n-tv.de ). Chinesischen Banken dürfen sich nicht mehr an Krypto-Währungen beteiligen.

Welche Gründe gibt es für den plötzlichen Verkauf? China gilt als eines der Länder, in denen die meiste Krypto-Währung geschürft wird. Auf China entfallen etwa 65 % der weltweiten Kryptomining-Hashrate für große Kryptowährungen wie Bitcoin und Ether (via techradar.com ).

Die Miner verkaufen in China aber ihre Grafikkarten zum Teil zum UVP oder niedriger. Für User, die schon lange nach einer potenten Grafikkarte wie einer RTX 3080 suchen, ist die Versuchung groß, für 700 oder 800 Euro eine RTX 3080 in China zu bestellen.

Was ist daran so besonders? Wir hatten uns fast daran gewöhnt, dass man für Grafikkarten den doppelten UVP zahlen muss .

Insert

You are going to send email to