Das solltet ihr unbedingt mit jeder PS5 im Sommer machen

Eine weitere Möglichkeit ist übrigens, auf der PS5 in den Performance/Leistungs-Modus zu wechseln . Das entlastet eure PS5 und senkt ebenfalls das Risiko auf eine Überhitzung. Nachteil an diesem Modus: Euer Spiel muss das explizit unterstützen, sonst hilft euch das wenig.

Wie kann ich meine PS5 schützen? Schaut am besten, wo ihr eure PS5 positioniert habt. Eure PS5 sollt einen gewissen Abstand zu Wänden und Schränken haben und ausreichend Luft zum Atmen bekommen. Das ist deswegen wichtig, damit die Luftzirkulation gewährleistet ist und genügend frische Luft an eure Konsole kommt. Außerdem sollte eure PS5 auf einer festen Oberfläche stehen.

Warum lohnt sich eine Reinigung? In jeder Wohnung bildet sich nach einiger Zeit Staub und dieser setzt sich dann in elektronischen Geräten fest und blockiert hier Lüftungsschlitze oder andere Bauteile. Lüfter können dann nicht mehr ordentlich arbeiten und einzelne Komponenten können überhitzen. Wie stark ein System verschmutzen kann, musste jetzt ein Gamer feststellen, der seinen Gaming-PC nach 6 Jahren das erste Mal öffnete .

