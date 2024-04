Ein Spieler hat auf der PS5 God of War mehr als 49 Jahre lang gespielt und alle wollen wissen, wie er das gemacht hat

Solltet ihr daher jetzt stolz auf euer PlayStation-Profil sein, wo ihr bereits hunderte Stunden gespielt habt, dann könntet ihr ebenfalls betroffen sein. Denn viele eurer Spielzeiten könnten ebenso falsch oder zumindest verfälscht sein, wie die des Nutzers, der 50 Jahre lang God of War gespielt haben will.

Was steckt dahinter? Hinter der jahrelangen Spielzeit steckt vor allem ein technischer Fehler. Davon berichten etwa unsere Kollegen von Truetrophies.com . Denn ungenaue Spielstundenangaben sind schon seit geraumer Zeit ein Problem auf der PS5. Viele Spieler diskutieren im Internet über dieses Problem. Die Inkonsistenz bei den Spielstunden kann dazu führen, dass es so aussieht, als hättet ihr viel mehr Stunden gespielt, als es tatsächlich der Fall ist.

Einige Spiele auf Steam oder den Konsolen sind echte Dauerbrenner, in welche man dutzende oder sogar hunderte Stunden investieren kann. Ein Spieler hat auf reddit jetzt ebenfalls seine Spielzeiten vorgestellt und die sind überraschend. Denn man sieht: Der Spieler hat fast 50 Jahre lang das Spiel God of War (PS4) gespielt.

