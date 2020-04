Heute startet in FIFA 20 das TOTS-Event und es geht los mit dem Community Team of the Season So Far. Außerdem gehen die letzten Aufgaben für Icon Swaps 3 an den Start.

TOTS heißt in diesem FUT-Jahr TOTSSF (Team of the Season So Far) und beginnt heute, am 24. April. FUT-Spieler können sich in den nächsten Wochen auf zahlreiche neue Inhalte freuen, darunter: hunderte starke TOTSSF-Karten, SBCs sowie neue Aufgaben.

Zusätzlich kommen heute die letzten Swap-Token für Icon-Swaps 3 ins Spiel. Viele FUT-Spieler können sich nun also endlich ihre Wunsch-Ikone verdienen.

Was ist das Community Team of the Season? Bei dieser Mannschaft hatten die Fans die Zusammenstellung selbst in der Hand. Bis zum 19. April konnte abgestimmt werden. Zur Auswahl standen dabei Spieler, die in der bisherigen Saison 2019/2020 herausragende Leistungen gezeigt haben, es aber höchstens einmal in ein Team of the Week oder Team of the Week Moments geschafft haben.

Das ändert sich bei der Weekend League: Ab jetzt lohnt sich das Spielen von FUT Champions deutlich mehr, denn anstatt der bisherigen TOTW- oder TOTW-Moments-Karten werden ab jetzt TOTSSF-Karten als Belohnungen integriert.

Das heißt, dass ihr bei 11 Siegen in der Weekend League bereits einen Player-Pick mit einer TOTSSF-Karte erhaltet. Wenn ihr mehr Siege holt, dann gibt es auch mehr TOTSSF-Karten als Belohnung.

Das ist das TOTSSF Community Team

Die stärksten Spieler im Community Team: Die Spieler mit den höchsten Ratings sind Sergio Busquets (93), Godin (93), Pique (93), Gomez (93), Courtois (93) und Thiago (93).

Diese Bundesliga-Kicker sind dabei: Spieler mit Bundesliga-Teams können sich über starke neue Optionen für ihr Team freuen. Im Community-TOTSSF sind Thiago (93), Brandt (90), Gulacsi (89) und Mukiele (89) vertreten.

Startelf:

Sergio Busquets (93)

Godin (93)

Pique (93)

Gomez (93)

Courtois (93)

Thiago (93)

Felipe Anderson (92)

Zaha (92)

Casemiro (92)

Fernandinho (91)

Brandt (90)

Auswechselspieler:

Grimaldo (89)

Dembele (89)

Gulacsi (89)

Mukiele (89)

Pepe (88)

Simon (88)

Bentancur (88)

Lucas Leiva (88)

Leno (88)

Das EFL-TOTSSF

Die englische 2. Liga ist auch dabei: Wie im letzten Jahr, erscheint mit dem Community Team auch in diesem Jahr gleichzeitig das EFL-TOTS.

Diese Spieler der englischen 2. Liga erhalten TOTSSF-Karten:

So kommt Ihr an die neuen TOTSSF-Karten

Aus Sets: Die Chance auf TOTSSF-Karten habt ihr in folgenden Packs:

Um allerdings wirklich eine TOTSSF-Karte aus Packs zu ziehen, müsst ihr verdammt viel Glück haben.

Auf dem Transfermarkt: Klüger ist es daher den FUT-Transfermarkt zu bemühen. Dort lassen sich recht schnell die TOTSSF-Karten finden. Wartet aber etwas ab, bevor ihr zuschlagt. Oft sinken die Preise nach ein paar Tagen deutlich.

Was ist das Team of the Season eigentlich genau?

Das passiert beim Event: Für viele FUT-Spieler ist das TOTS/TOTSSF-Event das Highlight des FIFA-Jahres. Eine hohe Anzahl an Spielern erhält in dieser Zeit besonders stark aufgewertete, blaue Spezial-Karten, die besser sind, als so ziemlich alle Spezialkarten davor.

So läuft das Event ab: Beim TOTS-Event wird in jeder Woche ein neues Team mit 23 Spielern veröffentlicht. Die Anzahl der neuen, extrem starken TOTS-Karten ist also riesig. Beim TOTY-Event (Team of the Year) gab es hingegen nur ein Team mit 11 sehr starken TOTY-Karten.

So stark sind die TOTS-Karten: Bei Topstars der großen Ligen kann es beim Team of the Season zu Bewertungen im hohen 90er-Bereich kommen. Generell sind hier Upgrades von 6 bis 10 Punkten keine Seltenheit.

Beispiel FIFA 19: Reus Gold-Karte & Reus TOTS-Karte

Ansonsten verhalten die TOTSSF-Karten sich wie Inform-Karten. Während ein TOTS-Team aktiv ist, ersetzen die TOTSSF-Versionen die normalen Gold-Karten.