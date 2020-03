FIFA 20: Icon Swaps 3 sind jetzt live – Diese Icons sind dabei

In FIFA 20 sind soeben die Icon Swaps 3 gestartet. Wir verraten euch, welche Icon-Karten ihr euch diesmal erspielen könnt.

Was sind Icon Swaps? In FUT 20 könnt ihr auf 2 Arten an die besonders starken Legenden-Karten kommen. Entweder ihr habt unfassbares Glück und zieht eine aus einem Karten-Pack oder ihr nutzt die Icon Swaps.

Dabei erspielt ihr euch durch Aufgaben Swap-Token, die ihr sammeln und gegen verschiedene Icon-Karten eintauschen könnt.

Wie lange habt ihr Zeit? Die Icon Swaps 3 sind heute, am 13.03., gestartet und laufen bis zum Ende der Saison 5 (24. April) . Bedenkt, dass es sich dabei um die letzten Icon Swaps in FIFA 20 handelt.

Alle Karten der Icon Swaps 3

Diese Karten können erspielt werden: In der dritten Runde der Icon Swaps gibt es richtig starke Karten zu holen. Das absolute Highlight dürfte aber die Baby-Icon-Karte von Zinedine Zidane (91) sein. Diese kostet euch auch die meisten Token.

Lohnenswert. und richtig stark sind allerdings auch die Karten von Garrincha (94), Maradona (95), Kaka (91), Gullit (86) und Dalglish (90).

6 bis 13 Token braucht ihr für:

Schmeichel (93) – 6 Token

Litmanen (91) – 6 Token

Trezeguet (92) – 7 Token

Gattuso (90) – 7 Token

Laudrup (92) – 9 Token

Puyol (94) – 9 Token

Overmars (92) – 10 Token

Gullit (86) – 10 Token

Lampard (92) – 10 Token

Maldini (92) – 13 Token

15 bis 20 Token braucht ihr für:

Kaka (91) – 15 Token

Dalglish (90) – 16 Token

Rush (92) – 16 Token

Bergkamp (93) – 16 Token

Riquelme (92) – 18 Token

Maradona (95) – 19 Token

Petit (92) – 19 Token

Cannavaro (94) – 20 Token

für 21 oder mehr Token bekommt ihr:

Carlos Alberto (94) – 21 Token

Garrincha (94) – 21 Token

Zidane (91) – 23 Token

Ihr habt auch die Möglichkeit viele Token zu sammeln und gegen gleich mehrere Icon-Karten zu tauschen.

So kommt ihr an die Icon-Karten

Das müsst ihr tun: Um euch Token in FUT 20 zu verdienen müsst ihr verschiedene Icon-Tausch-Aufgaben abschließen. Darunter auch wieder die unbeliebten Erstbesitzer-Aufgaben, für die ihr mit selbst gezogenen Karten spielen müsst.

Zudem gibt es einige Aufgaben bei denen ihr Weekend League Spiele gewinnen müsst. Für viele Spieler ist alleine die Qualifikation schon eine Herausforderung.