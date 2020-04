FIFA 20: EA kündigt überraschend TOTS-Event an – mit Voting

EA kündigt für FIFA 20 das TOTS-Event an. Es heißt Team of the Season So Far (TOTSSF) und startet demnächst. Wir verraten euch, was wir bereits darüber wissen.

EA Sports hat heute, am 17. April, den Start des neuen TOTS-Events angekündigt. Als erstes erscheint das Community Team of the Season, für das die Fans abstimmen können.

#TOTS ➡️#TOTSSF



It's time to vote for the Community Team of the Season So Far (drops 24/4)



23 players (≤5/league)

≥ 2 GKs

≥ 6 Defenders

≥ 6 Midfielders

≥ 3 Forwards



You decide! ✅@FUTHEAD: https://t.co/Ldk6XxqwhK@FUTWIZ: https://t.co/q7YPCqqBTChttps://t.co/gXyfrozcHA pic.twitter.com/A5aroEJ3kT — EA SPORTS FIFA #stayandplay (@EASPORTSFIFA) April 17, 2020

Wann geht es los? Das erste Team of the Season erscheint am Freitag, den 24. April um 19:00 Uhr, in FIFA 20 Ultimate Team.

Aus TOTS wird TOTTSF

Was ist das Team of the Season So Far? In diesem Jahr läuft es aufgrund der aktuellen Corona-Krise etwas anders mit dem TOTS-Event als FUT-Veteranen es gewohnt sind. Bei diesem TOTS werden die Leistungen der Spieler bis zu dem letzten Spieltag vor der Fußball-Pause gezählt.

Alle Leistungen, die nach der Corana bedingten Pause erbracht werden, werden nicht mehr für das diesjährige TOTS berücksichtigt. Starke Leistungen werden dann mit TOTW- oder Man-of-the-Match-Karten ausgezeichnet.

Welche Spieler können gewählt werden? Ihr könnt über die Seiten FUT-Community-Seiten FUTWIZ und FUTHEAD selbst abstimmen, wer im Community TOTSSF landen soll. Dabei können Spieler aus der ganzen Welt gewählt werden, die in FUT 20 bisher maximal eine leistungsbasierte Spezialkarte erhalten haben.

Es gibt dabei folgende Regeln für das Voting:

Man darf höchstens 5 Spieler derselben Liga wählen

Mindestes 2 Torhüter

Mindestens 6 Verteidiger

Mindestens 6 Mittelfeldspieler

Mindestens 3 Stürmer

Bei der Auswahl sind auch größere Spieler vertreten, wie: Busquets, Fernandinho, Thiago, Pique, Godin, Icardi oder Casemiro.

Wie lange wird das Event dauern? In der Regel läuft das TOTS-Event in FUT über mehrere Wochen, in denen in jeder Woche ein neues Team of the Season einer großen Liga erscheint. Wir rechnen hier wieder mit einem mehrwöchigen Event, das mindestens 5 Wochen dauern wird.