FIFA 20: TOTY-Event geht jetzt in die heiße Phase – Das gibt’s zu holen

Das Team of the Year in FIFA 20 läuft bereits seit Anfang der Woche, bietet nun aber merklich mehr für Spieler. Was macht das TOTY jetzt anders?

Das ist das TOTY: Das TOTY-Event brachte die besten Spieler des Jahres in Packs. Es begann am vergangenen Montag und läuft noch bis kommenden Dienstag.

So lange habt ihr also noch Zeit, euch die TOTY-Spieler aus Packs zu sichern. Dass das aber extrem unwahrscheinlich ist, zeigten bereits die ersten Tage des Events. Mittlerweile ist die Chance aber zumindest ein ganz kleines bisschen gestiegen, denn: Nun sind alle 11 TOTY-Spieler in Packs verfügbar.

Das komplette TOTY hat wahnsinnige Werte.

TOTY bringt jetzt alle Spieler und mehr

Alle Spieler in Packs: Seit Donnerstagabend sind nun alle 11 TOTY-Spieler in Packs verfügbar. Zuvor hatte man jeden Tag nur die Chance auf TOTY-Spieler bestimmter Positionen.

Die Chance, eine der begehrten Karten zu ziehen, bleibt zwar immer noch verschwindend gering. Allerdings hat man nun die Möglichkeit, einen von 11 Spielern zu ziehen.

Das TOTY-Event hat nun mehr zu bieten

Zwölfter Mann kommt: Ergänzend zu den bisherigen 11 Spielern wird es noch einen zwölften TOTY-Spieler geben, der heute im Laufe des Tages bekanntgegeben wird. Dieser wurde mit Hilfe einer Fan-Wahl ermittelt.

Zur Wahl standen:

Robert Lewandowski

Cristiano Ronaldo

Hakim Ziyech

Raheem Sterling

Eden Hazard

Sobald der zwölfte Mann bekannt ist, wird er an dieser Stelle ergänzt.

Wer wird der 12. TOTY-Spieler?

SBCs sind wieder auf Kurs: Mit der nun startenden heißen Phase des Events brachte das TOTY auch neue SBCs ins Spiel. Schon zum Start des TOTY gab es neue Challenges, die aber für Unruhe in der Community sorgten. Denn: Es gab keine tauschbaren Rewards für die SBCs. Somit konnte man damit keine Münzen verdienen – und Spieler befürchteten, dass dies in Zukunft zur Regel werden könnte.

Tauschbare Rewards sind wieder verfügbar

Die neuen SBCs lassen aber hoffen. Denn: Sowohl die Teil-Belohnungen der Bernardo-Silva-SBC als auch die TOTY-Top-Partien sind wieder tauschbar. Möglich, dass nun über das TOTY-Wochenende weitere Inhalte dazukommen.

