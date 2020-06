Das Ultimate TOTS (oder TOTSSF) in FIFA 20 startet. Die besten Karten des TOTS-Events sind damit nochmal verfügbar. Außerdem startet Season 7.

Wann startet Ultimate TOTS? Ultimate TOTS startete am 5. Juni um 19:00 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt endete auch die Season 6 und damit Icon Swaps 3.

Was ist Ultimate TOTS? Diese Eventwoche bildet den Abschluss des seit Wochen laufenden TOTSSF-Events. Es bringt nochmal die besten Karten aus den vergangenen Wochen in Packs. Unter anderem sind Karten aus der Bundesliga, der Premier League, aber auch den übrigen TOTSSF-Ligen dabei. Theoretisch kann also jeder hoffen, nochmal passende Verstärkungen für sein Team zu bekommen.

Diese Spieler stehen im Ultimate TOTS

Die besten Karten aus dem TOTS sind nochmal verfügbar

Beste Karten im Spiel dabei: Das Ultimate TOTS bringt logischerweise einige der besten Karten im Spiel zurück. Dazu gehören auch die vielen 99er-Karten, die es in den letzten Wochen gab. Spieler haben jetzt nochmal die Chance, starke Versionen von Messi, Ronaldo, De Bruyne und Co. zu bekommen. Diese Spieler sind dabei:

Lionel Messi (99)

Cristiano Ronaldo (99)

Kevin De Bruyne (99)

Van Dijk (99)

Robert Lewandowski (99)

Neymar (98)

Mbappé (98)

Mané (98)

Alberto (97)

Benzema (97)

Ben Yedder (97)

Sancho (96)

Immobile (96)

Kimmich (96)

Hummels (96)

Oblak (96)

Alexander-Arnold (95)

Henderson (94)

Carvajal (94)

Sommer (94)

Neben dem TOTS gibt es neue Ziele und eine Flashback-Mertens-SBC

Wie bekomme ich Ultimate TOTS Karten? Die begehrten Karten sind natürlich in Packs zu finden, aber sehr schwer zu bekommen. Ihr benötigt eine Menge Glück, um sie zu ziehen.

Außerdem werden sie am kommenden Donnerstag in euren Weekend League Rewards stecken. Je nachdem, wie viele Siege ihr einfahrt, könnt ihr die starken Karten in den roten Player Picks bekommen. Es lohnt sich also weiterhin, aktuell in der Weekend League um Siege zu kämpfen.

Außerdem findet ihr in der kommenden Woche auch eine Ultimate-TOTS-SBC, die euch einen garantierten Spieler aus dem Team verspricht. Die Anforderungen dafür werden allerdings hoch sein – und es kann auch passieren, dass ihr nicht gerade euren Wunschspieler zieht. Hier gilt es also abzuwägen, ob sich der Tausch lohnt.

Season 7 in FIFA 20 startet

Das steckt in Season 7: Mit dem Ende von Season 6 verschwinden die aktuellen Meilensteine aus dem Spiel. Wer das höchste Level noch nicht durch Wochenziele erreicht hat, muss auf die Belohnungen also verzichten. Auch Icon Swaps 3 ist nun beendet.

Die neue Season ist gestartet

Mit Season 7 kommen aber neue Aufgaben und Belohnungen ins Spiel. Darunter sind:

Spielerwahl zwischen Gabriel Jesus (91), Matuidi (92) und Julian Draxler (92) auf Level 30

Spielerwahl zwischen Gil Dias (89), Sabbi (89) und Miranda (88) auf Level 15

Leih-Prime-Icon-Moments Ronaldinho

Leih-Prime-Icon-Moments Pirlo

Leih-Prime-Icon-Moments Maradona

Viele Packs und Vereinsobjekte wie Choreos

Wer nach Icon Swaps 3 weiter nach guten Ikonen sucht, wird eventuell bei diesen 5 preiswerten Legenden fündig. Die verstärken euer Team, kosten aber nicht mehr übermäßig viel.