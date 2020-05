Heute, am 15. Mai, hat FIFA 20 das Bundesliga TOTS (oder auch TOTSSF) veröffentlicht. Welche Spieler sind die stärksten im Bundesliga Team of the Season So Far?

Das ist das Bundesliga TOTSSF: Das Bundesliga Team of the Season So Far stellt die besten Spieler der bisherigen Saison in den Vordergrund. Sie kriegen extrem starke TOTSSF-Karten – wie zuvor das Community-, Premier-League, Saudi- , La-Liga- und Süper-Lig-TOTSSF auch.

Wann kommt das Bundesliga TOTSSF? Die Karten könnt ihr ab 19 Uhr in Packs ziehen. Außerdem stecken ab sofort auch einige Bundesliga-TOTSSF-Karten in Wochenzielen und SBCs.

Das ist das Bundesliga TOTSSF

Das Bundesliga Team of the Season So Far

Die besten Spieler im Bundesliga TOTS: Der beste Spieler im Bundesliga-TOTS ist Robert Lewandowski mit einer 99er-Karte, dicht gefolgt von Timo Werner (97). Dahinter stehen Sancho, Kimmich und Himmels – allesamt mit 96.

Insgesamt kann sich das Team aber wirklich sehen lassen. Die meisten TOTS-Spieler teilen sich die Bayern und Dortmund mit jeweils 5 Kandidaten.

Bundesliga TOTS Startelf:

Lewandowski

Werner

Sancho

Kimmich

Hummels

Haaland

Reus

Müller

Sommer

Kostic

Havertz

Bundesliga TOTS Auswechselspieler

Gnabry

Upamecano

Ginter

Davies

Hradecky

Hakimi

Niederlechner

Hinteregger

Serdar

So kriegt ihr das Bundesliga TOTSSF für euer Team

Spieler in SBCs und Objectives: Als Spieler aus den Wochenaufgaben könnt ihr euch die TOTSSF-Version von Marcel Sabitzer und eine Moments-Karte von Herthas Dilrosun sichern. Als Flashback-SBC ist Axel Witsel dabei.

TOTTSF in Weekend League Picks: Ihr könnt die Weekend League nutzen, um euch TOTTSF-Spieler zu sichern, da es kein Team of the Week mehr gibt. Die starken Karten stecken daher in den Player Picks bei den Belohnungen, die ihr jeden Donnerstag öffnen könnt.

Ab Rang Silber 1 habt ihr die Chance auf einen Player Pick ohne Wertebeschränkung – dafür braucht ihr 11 Siege. Für Gold 3 gibt es bereits zwei Picks, Gold 2 bringt euch einen garantierten Bundesliga-Pick. Desto höher ihr abschneidet, umso mehr Chancen habt ihr auf starke Bundesliga-Spieler.

TOTSSF in Packs: Auch in Sets stecken die TOTSSF-Karten, etwa in:

Um einen TOTSSF-Spieler zu ziehen, braucht ihr allerdings jede Menge Glück. Da kann es sich eher lohnen, eure Münzen auf dem Transfermarkt einzusetzen, und euch den gewünschten Spieler zu kaufen. Die Top-Spieler sind natürlich sehr teuer, fallen aber mit der Zeit zumindest ein wenig im Preis. Abwarten kann sich also bezahlt machen.