FIFA 20: La Liga Team of the Season ist da – mit Messi

Heute, am 8. Mai, geht es in FIFA 20 mit dem La Liga TOTS (oder auch TOTSSF) weiter. Wir zeigen euch die neuen Karten des La Liga Team of the Season So Far.

Das ist das La Liga TOTSSF: Nach dem Community-, Premier-League- und Saudi-TOTSSF ist heute das La Liga Team of the Season So Far an der Reihe. Hier werden die besten Spieler der spanischen ersten Liga gekürt und mit extrem aufgewerteten TOTSSF-Karten belohnt.

Das ist das La Liga TOTSSF

So sieht das La-Liga-TOTS aus

Das sind die stärksten Spieler im La Liga TOTS: Die mit Abstand stärkste Karte im neuen TOTSSF erhält Lionel Messi mit einem Gesamtrating von 99. Sehr starke Karten kriegen allerdings auch Suarez (97), Varane (97), Benzema (97) und Griezmann (96).

Zudem sind mit Toni Kroos (96) und Marc-Andre Ter Stegen (95) zwei deutsche Spieler im La-Liga-TOTSSF vertreten.

La Liga TOTS Startelf:

Messi (99)

Suarez (97)

Varane (97)

Benzema (97)

Griezmann (96)

Sergio Ramos (96)

Oblak (96)

Kroos (96)

Fekir (96)

Ter Stegen (95)

Santi Cazorla (94)

La Liga TOTS Auswechselspieler:

Carvajal (94)

De Jong (94)

Gerard Moreno (94)

Parejo (93)

Odegaard (92)

Diego Carlos (91)

Yuri Berchiche (89)

Lucas Perez (88)

Ocampos (88)

So kriegt ihr die neuen TOTSSF-Karten

TOTSSF aus der Weekend League: Da es aktuell kein Team of the Week in FIFA 20 mehr gibt, ersetzen die TOTSSF-Karten die Weekend League Belohnungen in den Player Picks. Ab 11 Siegen habt ihr also die Chance auf starke TOTSSF-Karten der jeweiligen Woche.

Aus Sets: Doch auch in Sets könnten sich TOTSSF-Karten verstecken:

Um allerdings eine TOTS-Karte aus Sets zu ziehen, braucht man verdammt viel Glück. Klüger ist es daher oft die Wunsch-Karte auf dem FUT-Transfermarkt zu kaufen. Dort sind die Preise jedoch relativ hoch.