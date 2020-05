FIFA 20 TOTS: Weiteres Team of the Season So Far ab heute in Packs

Heute geht es in FIFA 20 weiter mit dem nächsten TOTS (oder auch TOTSSF). Das Team of Season der Saudi Professional League kommt ins Spiel.

So ändern sich die Weekend League Rewards: Viele Spieler dürften sich bereits auf starke Weekend League Rewards gefreut haben, denn bisher sah es so aus, also ob dort lediglich starke TOTSSF-Karten aus dem Premier League TOTS verteilt werden.

Doch da heute, am 4. Mai 2020, bereits mit dem Saudi League Team das nächste TOTTSF erscheint, wird sich dieses auch in den Rewards wiederfinden.

Vielleicht sind die Karten ja gar nicht so schlecht. Wir schauen gemeinsam auf das Team of the Season So Far der Saudi Professional League.

Das ist das Saudi Professional League TOTSSF

Saudi Professional League TOTSSF

Das sind die stärksten Karten: Die besten Karten im Saudi-TOTSSF sind von Giovinco (92), Hamdallah (92), Anselmo (90) und Gomis (89).

Saudi League TOTSSF:

Giovinco (92) – MS

Hamdallah (92) – ST

Anselmo (90) – ZDM

Gomis (89) – ST

Amrabat (88) – RM

Petros (88) – ZDM

Maicon (87) – IV

Carlos Eduardo (87) – LM

Igor Rossi (85) – IV

Al Mayoof (84) – TW

Al Ghannam (83) – RV

So kriegt ihr die neuen TOTSSF-Karten

TOTSSF aus der Weekend League: Da es aktuell kein Team of the Week in FIFA 20 mehr gibt, ersetzen die TOTSSF-Karten die Weekend League Belohnungen in den Player Picks. Ab 11 Siegen habt ihr also die Chance auf starke TOTTS-Karten der jeweiligen Woche.

In dieser Woche also Premier-League- und Saudi-League-Karten.

Aus Sets: Doch auch in Sets können sich TOTSSF-Karten verstecken:

Um allerdings eine TOTS-Karte aus Sets zu ziehen, braucht man verdammt viel Glück. Klüger ist es daher oft die Wunsch-Karte auf dem FUT-Transfermarkt zu kaufen. Dort sind die Preise jedoch nicht gerade niedrig.