Heute, am 11. Mai, erscheint in FIFA 20 das nächste Team of the Season So Far (TOTSSF). Diesmal kommen TOTS-Karten der türkischen Süper Lig ins Spiel.

Nachdem bereits das Community-, das Premier-League-, das Saudi-League und das La-Liga-TOTSSF erschienen sind, ist heute das Süper-Lig-TOTS an der Reihe. Dieses Team beinhaltet die besten Spieler der türkischen ersten Liga (Süper Lig) und ersetzt damit die Karten des Saudi-TOTS in FIFA 20 Ultimate Team.

Somit werden in den Weekend League Rewards am Donnerstag, den 14. Mai, TOTSSF-Karten der spanischen und türkischen Ligen vertreten sein.

Das ist das Süper Lig TOTSSF

Das sind die stärksten Karten: Richtig stark sind die Karten von Visca (93), Kruse (92), Sosa (92), Guilherme (91) und Sorloth (91).

FUT-Spieler mit Bundesliga-Teams dürften sich über die sehr starke ZOM-Karte von Max Kruse (92) freuen.

RM: Visca (93)

ZOM: Kruse (92)

ZM: Sosa (92)

RM: Guilherme (91)

ST: Sorloth (91)

RV: Mariano (90)

TW: Muslera (89)

LM: Kilinc (88)

ST: Cisse (88)

LV: Erkin (88)

IV: Donk (87)

Zusätzlich können FUT-Spieler zwei weitere Karten freischalten:

LV: Clichy (89) – Squad Building Challenge

ST: Falcao (90) – Wochenaufgabe

Falcao kann zusätzlich freigeschaltet werden

So kriegt ihr die neuen TOTSSF-Karten

TOTSSF-Karten aus der Weekend League: Da das Team of the Week in FIFA 20 aktuell eine Pause einlegt, ersetzen die TOTSSF-Karten die Weekend League Belohnungen in den Player Picks. Wenn ihr also mindestens 11 Siege holt, habt ihr die Chance auf starke TOTSSF-Karten.

Aus Sets: Doch auch in Sets können sich TOTSSF-Karten verstecken:

Um allerdings eine TOTS-Karte aus Sets zu ziehen, braucht man verdammt viel Glück. Klüger ist es daher oft die Wunsch-Karte auf dem FUT-Transfermarkt zu kaufen. Dort sind die Preise jedoch nicht gerade niedrig.