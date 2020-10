FIFA 21 startet morgen für Vorbesteller – Wer darf spielen?

In FIFA 21 steht der Release der Champions Edition und Ultimate Edition bevor. Um welche Uhrzeit könnt ihr loslegen? Hier erfahrt ihr alles zum Start.

Welcher FIFA 21 Release steht jetzt an? Seit dem 1. Oktober läuft bereits der Early Access über EA Play, mit dem Spieler sich ein 10-Stunden-Trial sichern und schonmal ins Spiel schnuppern konnten.

Morgen, am 6. Oktober, steht nun der Release der Champions Edition und der Ultimate Edition an. Dies sind Spezialeditionen, die neben einigen Boni eben auch 3 Tage Vorabzugriff gewähren. Der Release der Standard-Edition findet derweil am Freitag, dem 9. Oktober, statt.

Wann ist Release der FIFA 21 Champions Edition und Ultimate Edition?

Die Start-Uhrzeit des Vorabzugriffs: In den vergangenen Jahren starteten die Spezialeditionen um 00:00 Uhr lokaler Zeit. Das dürfte auch in diesem Jahr der Fall sein: Im Microsoft Store wird die FIFA 21 Champions Edition mit „Verfügbar am 6. Oktober 2020, 00:00 Uhr“ beworben.

Startzeit für FIFA 21 Champions Edition – Quelle: Microsoft Store

Wer sich die Version für PS4 und Xbox Series X kauft, hat auch einen Gratis-Anspruch auf die NextGen-Versionen von FIFA 21. Hier erfahrt ihr, wie das Upgrade von FIFA 21 auf die neue Generation läuft.

Was steckt in den Editionen? Bei beiden Versionen handelt es sich nicht um eine zeitbegrenzte Trial-Version, sondern um das komplette Spiel ohne zeitliche Beschränkung. Das heißt: Wer eine der beiden Editionen hat, kann ab Dienstagfrüh voll in FIFA 21 einsteigen. Dazu bieten beide einige Boni an, die ihr in unserer Übersicht der Spezialeditionen findet.

Was steht in FIFA 21 zum Start an? Wenn ihr morgen in FIFA 21 loslegt, habt ihr Zugriff auf alle Spielmodi. Beispielsweise könnt ihr in Ultimate Team schonmal eine starke Bundesliga-Mannschaft bauen. Alternativ könnt ihr schauen, inwieweit sich der VOLTA-Modus verbessert hat und ob er eine zweite Chance verdient.

Was sich sonst alles in dem Spiel gegenüber FIFA 20 geändert hat, erfahrt ihr in der Übersicht der Neuerungen von FIFA 21. Unter anderem gibt es eine neue Art des Dribblings, verbesserte Laufwege und mehr Möglichkeiten im Karrieremodus.

Ab Dienstag, den 06. Oktober starten also die nächsten Spieler in FIFA 21. Bleibt nur zu hoffen, dass dieser Vorabzugriff etwas runder läuft, als der Early Access. Denn der FIFA 21 Start mit EA Play ging mit einigen Problemen los.