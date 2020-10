Heute, am 1. Oktober, hat für viele Spieler der Early Access in FIFA 21 begonnen. Doch was soll man mit dem 10 Stunden-Limit von EA Play anfangen? Wir verraten euch, wir ihr diese Zeit effektiv nutzt, um einen Vorteil in Ultimate Team zu kriegen.

Durch EA Play haben viele Spieler jetzt schon, vor dem offiziellen Release am 9. Oktober, Zugriff auf FIFA 21. Allerdings mit einem Zeitlimit von 10 Stunden. Wir haben Tipps für euch, wie ihr die 10 Stunden am besten nutzen könnt, um euch einen Vorteil in Ultimate Team aufzubauen.

Wie nutzt man die 10 Stunden am effektivsten?

Die Zeit ist knapp: 10 Stunden sind nicht gerade viel Zeit, also sollte man diese gut nutzen und keine wertvollen Spielminuten verschwenden. Wir verraten euch, was man in FUT 21 alles tun sollte, um so effektiv wie möglich Coins und Packs zu verdienen.

1. Schließt das Spiel für unnötige Tätigkeiten

Das solltet ihr tun: Wenn ihr jede Minute des 10-Stunden-Trials effektiv nutzen wollt, dann solltet ihr das Spiel komplett beenden, wenn es um Aktivitäten auf dem Transfermarkt und das Verwalten eurer Mannschaft geht. Denn alle Aktivitäten wie:

Das Kaufen und Verkaufen von Karten,

Managen des Teams,

und Abschließen von SBCs

können auch in der Web App oder Companion App erledigt werden. Und die solltet ihr auch benutzen, denn dort wird die Zeit nicht angerechnet.

Nutzt die Web App, um eurer Team zu verwalten

Das Spiel richtig schließen: Wichtig ist hierbei das Spiel komplett zu schließen und darauf zu achten, dass das Game nicht einfach nur pausiert ist. Vor allem, wenn ihr mal kurz auf YouTube oder Netflix wechselt, sollte FIFA vorher aktiv geschlossen werden.

2. Spielen, Spielen, Spielen

Das solltet ihr tun: Squad Battles sind für viele FUT-Spieler vielleicht nicht der spaßigste Modus, schließlich tretet ihr hier nur gegen die CPU an. Doch sie sind in der Trial-Phase die vermutlich effektivste Möglichkeit, sich Packs und Coins zu verdienen.

Dazu solltet ihr einfach so viel Squad-Battles-Matches wie möglich absolvieren und euch einen hohen Rang verdienen. Dann winken euch voraussichtlich schon am Montag die ersten Rewards in Form von Sets und Münzen.

Mit Squad Battles könnt ihr auch schon mit dem neuen Gameplay vertraut machen

Ein weiterer Vorteil: Ihr könnt mit den Squad Battles schon mal das neue Gameplay trainieren und die neuen Spielmechaniken von FIFA 21 erlernen. Damit ihr bereit für Division Rivals seid, sobald die Testphase vorbei ist.

3. Leichte Aufgaben abschließen

Das solltet ihr tun: Schaut unbedingt in den Aufgabenkatalog und sichtet die Aufgaben, die ihr schnell abschließen könnt. Vielleicht gibt es ja sogar Aufgaben, die ihr zusammen mit den Squad-Battles-Spielen erledigen könnt? Umso besser!

Wichtig ist nur, Aufgaben erstmal zu ignorieren, die zu zeitintensiv oder schwer sind. Denn mehrmalige Versuche kosten einfach zu viel Zeit.

4. Öffnet keine Packs

Das solltet ihr tun: Egal wie verlockend die schönen neuen Pack-Animationen auch aussehen. Ihr solltet euch die Zeit sparen und eure hart verdienten Packs einfach in der Web- oder Companion-App öffnen.

Das sieht dann zwar nicht so cool aus, spart aber definitiv einiges an Zeit, die man in das Gameplay investieren kann.

Wie sieht das bei euch aus? Habt ihr EA Play und werdet ihr in den 10 Stunden alles tun, um so viele Coins und Packs wie möglich zu verdienen? Oder geht ihr es ganz entspannt an, testet erstmal in Ruhe das neue Gameplay und probiert andere Modi wie den Karriere-Modus aus?