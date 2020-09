In knapp einem Monat erscheint FIFA 21, doch bereits jetzt sind Leaks zu Ultimate Team aufgetaucht, die die neuen Pack-Animationen zeigen.

In FIFA 21 Ultimate Team werden im besten Fall so einige Packs geöffnet und das mit so vielen Walkouts wie möglich. Spannend ist dabei, wie die neuen Pack-Animationen aussehen und auf welche Hinweise man diesmal achten muss, um starke Karten frühzeitig zu erkennen.

Und diverse Leaks zeigen jetzt vermeintliche FIFA-21-Pack-Animationen. Wir von MeinMMO haben sie uns angeschaut.

So könnten die neuen Pack-Animationen aussehen

Woher stammen die Leaks? In den vergangenen Wochen scheint es eine geschlossene Beta-Phase von FIFA 21 gegeben zu haben. Wer darauf Zugriff hatte und wer die Leaks verbreitet, ist nicht näher bekannt.

Sucht man bei YouTube allerdings nach Pack-Openings zu FIFA 21, dann findet man einige Ergebnisse. Darunter auch dieses Video:

Verwunderlich ist dabei, dass das Video seit ein paar Tagen online ist und bisher noch nicht offline genommen wurde.

Was ist auf den Videos zu sehen? Auf den verschiedenen Videos werden reihenweise FUT-21-Packs geöffnet. Darunter verschiedene „Ultimate Packs“ sowie ein „Ultimate TOTW Pack“.

Spannend sind hier die vermeintlich neuen Animationen , die stark an FUT 20 erinnern. Denn auch dort fuhr man durch einen Tunnel zur besten Karte des Packs. Je besser die Karte war, desto weiter ging der Weg durch den Tunnel. Richtig starke Karten warteten dabei im Stadion auf die FUT-Spieler.

Das scheint bei FIFA 21 ziemlich ähnlich zu sein, wenn man sich die Leaks anschaut. Auch hier ist der Ablauf der Pack-Animation fast identisch zu FIFA 20. Der einzige Unterschied besteht in der Aufmachung. Es gibt neue Effekte und der Tunnel sowie das Stadion sind anders gestaltet.

Zudem sind einige Ratings verschiedenster Spieler zu sehen, welche allerdings noch auf den Werten von FIFA 20 zu basieren scheinen.

Mbappe dürfte in FIFA 21 wieder ein sehr starker Walkout sein

Wie sind starke Karten zu erkennen? Einen ersten Hinweis auf einen Walkout in FUT 21 scheinen die vertikalen Lampen an der linken Seite der Tür zu geben. Bevor sie sich öffnet, sind links 3 Lampen zu sehen. Bei einem Walkout leuchtet die dritte Lampe allerdings nicht auf.

Im Gegensatz zu schwächeren Karten, denn dort leuchten immer alle 3 Lampen.

Sind die Leaks authentisch? Ob es sich bei den Leaks tatsächlich um die echten Pack-Animationen aus FIFA 21 handelt, kann man nicht mit Sicherheit sagen. Realistisch sehen sie aber definitiv aus. Wenn es ein Fake ist, dann wäre dieser ganz schön aufwendig.

Was sagt ihr? Sind diese Pack-Animationen echt? Und wie gefallen sie euch? Wir sind gespannt auf FIFA 21 und freuen uns auf die Neuerungen.