In FIFA 21 gibt es eine neue Aufgabe, die Belohnungen durch gewonnene Freundschaftsspiele verspricht. Doch hier gibt es ein Problem – und Spieler hoffen sehr, dass sich dieses nicht durch kommende Aufgaben zieht.

Was ist das für eine Aufgabe? Die aktuell verfügbare Aufgabe nennt sich RTTF-K.O.-Phase und passt zum aktuell noch laufenden RTTF-Event. Als Belohnung winken mehrere Packs – und wer 6 Siege sammelt, kriegt am Ende ein seltenes Mega-Pack, was zu den besseren Packs in FIFA 21 gehört.

Die Spezialaufgabe verspricht Packs für Siege

Wie schon mehrere Spezialaufgaben zuvor wird auch diese Aufgabe in einem eigenen Bereich der Freundschaftsspiele ausgetragen. Das war beispielsweise auch bei Rulebreaker-Mukiele so, was bei vielen richtig gut ankam.

Doch diesmal ist etwas anders: Anstatt der gewohnten Möglichkeit, so viele Spiele wie eben nötig für die Aufgaben zu haben, gibt es ein Limit. Nach 12 Partien in dem Modus ist Schluss – nur so oft kann man versuchen, die sechs nötigen Siege für alle Belohnungen einzusacken.

Nur 12 Partien bekommt man in diesem Modus

Dass ein Freundschaftsspiel-Bereich ein Spiele-Limit im Stile der Weekend League oder neuerdings auch Division Rivals bekommt, ist neu. Und macht einigen Spielern Sorgen.

Werden Freundschaftsspiele jetzt stressig?

So reagiert die Community: Das Spiele-Limit kommt bei einigen Spielern überhaupt nicht gut an. Im FIFA-Subreddit gibt es mehrere Posts, die Kritik an dem Konzept äußern. So wird oft der Punkt angeführt, dass Freundschaftsspiele eben entspannter zu spielen sein sollten als Rivals oder Weekend League.

Ein Limit würde sie aber in einen weiteren kompetitiven Modus verwandeln: „WL sollte der Wettbewerbsmodus sein. Rivals sollte der Divisionsmodus sein, bei dem man frei spielen und Belohnungen erhalten kann. Friendlies sollte der Spielmodus sein, in dem man mit 0 Folgen und ohne Stress spielen kann. Leider haben wir jetzt 3 kompetitive Spielmodi“, kritisiert etwa ein User (via reddit)

Es besteht die Hoffnung, dass dieses Limit nur eingeführt wurde, um der „Knockout-Turnier“-Thematik gerecht zu werden, auf der diese Challenge basiert. Denn wenn sie auch bei kommenden Aufgaben angewandt wird, könnte dies zu Problemen führen.

Zum einen wird kritisiert, dass man hier nun das Problem hat, dass Gegner in Freundschaftsspielen einfach das Match verlassen, wenn sich ein Unentschieden andeutet. Dann kriegt niemand den Sieg – aber es geht ein Match vom Limit ab.

Zum anderen basiert das Matchmaking in den Freundschaftsspielen auch auf dem Skill-Rating aus Rivals. Hier befürchten Spieler, dass noch mehr starke Gegner sich entscheiden könnten, in Rivals absichtlich zu verlieren und abzusteigen, um in Freundschaftsspielen leichtere Gegner für Aufgaben zugewiesen zu bekommen. Das wäre dann dasselbe Problem, wie im letzten Jahr.

Die Icon Swaps wurden in FIFA 20 eingeführt und werden in FIFA 21 zurückkehren

Vor allem der letzte Punkt wird mit Icon Swaps in Verbindung gebracht. Bei Icon Swaps handelt es sich um Aufgaben, über die man sich Legenden erspielen kann. Im letzten Jahr ging dies vor allem in Rivals – in welchem Modus sie in FIFA 21 ausgetragen werden, ist noch unklar.

Sollten sie aber in Freundschaftsspielen stattfinden und es dann ein Limit geben, wie im RTTF-Cup, dann könnten die oben genannten Probleme gerade mit den beliebten Legenden zu extrem schwierigen Matches führen.

„Ich schwöre, wenn es ein Spiellimit für Icon-Swaps gibt, dann könnte ich zum ersten Mal seit 2009 aus diesem FIFA aussteigen“, kritisiert ein User (via reddit)

„Wenn sie es in Icon-Swaps erzwingen, steige ich ab. Ich entschuldige mich, aber es muss getan werden“, kündigt ein anderer an (via reddit) : „Ich riskiere nicht, Ikonen zu verlieren.“

„Wenn Icon-Swaps begrenzt werden war es das für mich. Dann stürze ich mich kopfüber in Cyberpunk und schaue niemals zurück“, lautet ein weiterer Kommentar (via reddit).

Das Limit sorgte insgesamt für einiges an Kritik. Insofern bleibt zu hoffen, dass es sich dabei nur um einen Spezialfall für eben diese eine Aufgabe handelt und Icon Swaps schließlich anders ablaufen. Ein anderer Modus, der offenbar nicht bei Spielern ankommt, ist aktuell der Volta-Modus – den spielt trotz Verbesserungen kaum jemand.