David Beckham wird demnächst als Icon in FIFA 21 erscheinen und schon jetzt ziert er nach 23 Jahren wieder das Cover der Fußballsimulation. Für diesen Deal mit EA soll der ehemalige Profi mehr Geld bekommen, als bei all seinen früheren Vereinen.

Leaks hatten es schon angedeutet und mittlerweile ist es offiziell: Ab dem 15. Dezember 2020 ergänzt David Beckham die bisherigen 100 Legenden, die FIFA 21 bisher zu bieten hat:

FIFA 21 Icons – Alle Ikonen mit ihren Ratings in der Liste

Und für diesen Auftritt soll der Engländer sogar mehr Geld verdienen, als in seinen Stationen als Profifußballer in Madrid, Manchester, Paris, Mailand oder Los Angeles.

So viel Geld kassiert Beckham: Wie die englische Zeitung „The Mirror“ von einer unbekannten Quelle erfahren hat, soll David Beckham einen wahnsinnigen Deal mit EA Sports abgeschlossen haben. Angeblich soll EA Sports dem ehemaligen Fußballer 30 Millionen Pfund (ca. 33 Millionen Euro) für seine Rechte angeboten haben, die Beckham jedoch abgeschlagen hat.

Am Ende soll der Fußball-Rentner unglaubliche 40 Millionen Pfund (ca. 45 Millionen Euro) herausgeschlagen haben. 40 Millionen Pfund dafür, dass EA in den nächsten 3 Jahren verschiedene Icon-Karten von ihm in FIFA veröffentlichen darf.

Die nicht näher benannte Quelle sagte außerdem: „Es ist das leichteste Geld, das er je verdient hat.“

Zum Vergleich: In seiner aktiven Zeit hat Beckham am meisten bei L.A. Galaxy verdient. Dort zahlte ihm der Verein 6,5 Millionen Dollar im Jahr (via Sport Bild).

Beckham ist sogar zeitweise auf dem FIFA-Cover

So kommt Beckham zu FIFA 21: Der ehemalige Mittelfeldspieler wird, wie alle anderen Ikonen auch, mehrere Versionen bekommen. Die genauen Werte sind allerdings noch nicht offiziell bekannt und sollen am 27. November von EA enthüllt werden.

Doch es gibt auch eine besondere Spezialversion, die alle FUT-Spieler gratis erhalten, die bis zum 21. Januar 2021, eine Partie in FIFA 21 absolvieren.

Diese Karte könnt ihr gratis bekommen

Ob die neuen Beckham-Karten ein Teil der Icon Swaps werden, ist aktuell noch nicht bekannt. Bisher stehen diese Legenden bei den Icons Swaps zur Verfügung.