Noch vor Release: FIFA 21 bekommt bereits das 2. Titel-Update – Das steckt drin

FIFA 21 ist der neuste Ableger der Fußball-Simulation und erscheint am 9. Oktober 2020 für PS4, Xbox One und PC. Später auch für Next-Gen PS5 und Xbox Series X....

Was ändert sich mit dem Update? Das Title-Update 2 für FIFA 21 widmet sich lediglich einem Problem mit Geboten auf dem Transfermarkt in Ultimate Team .

Für die Xbox One sollte der Patch in Kürze ebenfalls verfügbar sein.

In FIFA 21 ist heute, am 7. Oktober 2020, bereits das 2. Titel-Update erschienen. Und das, obwohl das Spiel noch nicht mal offiziell raus ist. MeinMMO verrät euch, was im Update 1.03 steckt.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA. eins + 1 =

Insert

You are going to send email to