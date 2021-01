Das TOTW 15 in FIFA 21 ist ab sofort im Spiel. Das neue Team of the Week bringt so manche gute Karte – doch ein Spieler sticht besonders heraus.

Wann kommt das TOTW 15? Das neue Team of the Week ist ab sofort, am 06. Januar um 19:00 Uhr, in Ultimate Team verfügbar. Dort bleibt es nun eine Woche lang, bis es vom nächsten TOTW abgelöst wird.

Wie jede Woche bringt es Spezialkarten, die auf den realen Leistungen der Fußballer basieren. Sie kommen mit verbesserten Werten und sind auf dem Transfermarkt mehr wert.

Wie komm ich an das TOTW? Wollt ihr Karten aus dem TOTW 15, könnt ihr sie aus Packs bekommen – die Chance darauf ist aber verdammt gering.

Auf dem Transfermarkt kriegt ihr sie auch, dort dürften sie aber gerade kurz nach Release sehr teuer sein. Zu guter Letzt gibt es TOTW-Karten als Player Picks in den Weekend-League-Belohnungen.

Das TOTW 15 mit Cristiano Ronaldo

Die TOTW 15 Startelf:

TW: Dragowski (84)

IV: Mee (82)

LV: Tierney (82)

IV: Akanji (82)

ZDM: Kimmich (91)

ZDM: Soucek (84)

ZOM: Zielinski (83)

LM: Morales (82)

ST: C. Ronaldo (94)

ST: Lukaku (87)

ST: Iago Aspas (87)

Die TOTW 15 Bank:

TW: Jordi Masip (84)

LV: Leibold (81)

ZDM: Santamaria (82)

ZM: Sergio Oliveira (82)

ZOM: Younes (81)

ST: Zapata (85)

RF: Lucas Vazquez (83)

LV: Ruffels (76)

LM: Caio (79)

ST: Strandberg (78)

LF: Bowery (73)

ST: Joseph (64)

Die 3 besten Spieler im TOTW 15

Das sind die Top-Spieler im neuen TOTW: Hier schauen wir uns die 3 Spieler mit den besten Werten im neuen TOTW an.

Cristiano Ronaldo ist der unbestrittene Hauptgewinn in diesem TOTW. Seine Werte sind durch die Bank massiv gut (außer, wenn ihr ihn als Verteidiger aufstellen wollt. Tut das besser nicht). Er ist einer der absolut besten Spieler im Spiel und seine zweite TOTW-Karte toppt seine erste nochmal.

Joshua Kimmich hat mit 91 die zweitbeste Karte im TOTW, auch für ihn ist es der zweite Auftritt im Team der Woche. Kimmich überzeugt im Mittelfeld mit starken Werten bei Dribbling, Defensive, Physis und Pässen. Ein perfektes Bindeglied zwischen Offensive und Abwehr.

Der dritte Platz geht knapp an den spanischen Stürmer Iago Aspas, der eine 87er-Karte bekommen hat. Er hat gute Werte bei den Offensivstats und kann vielseitig als Vollstrecker oder Vorbereiter zum Einsatz kommen. Romelu Lukaku hat ebenfalls eine 87er-Karte bekommen, doch die Einzelstats sind insgesamt etwas schwächer.

Die Bundesliga im TOTW 15

So ist die Bundesliga im TOTW 15 vertreten: Joshua Kimmich haben wir bereits als einen der Top-3-Spieler im TOTW aufgeführt. Doch er ist nicht der einzige Bundesligist im TOTW.

BVB-Verteidiger Akanji ist dabei und bringt sehr gute Innenverteidiger-Werte bei Pace, Defensive und Physis mit. Der Gesamtwert ist mit 82 zwar nicht übermäßig hoch, brauchbar dürfte die Karte dennoch sein!

Im ZDM läuft Santamaria vom SC Freiburg auf. Sein höchster Wert ist eine 80 beim Dribbling, die Geschwindigkeit ist mit 65 recht niedrig.

Im ZOM ist Younes von Eintracht Frankfurt dabei. Er bietet einen sehr guten Dribbling-Wert, und auch die Pace ist in Ordnung. Die anderen Stats fallen etwas ab, sein Gesamtwert liegt bei 81.

Außerdem steht noch Verteidiger Leibold vom HSV aus der zweiten Liga im TOTW-Aufgebot.

Das TOTW ist nicht das einzige Spezialteam, das ihr in FIFA 21 Ultimate Team finden könnt. Schon bald kommt auch das Team of the Year – die Wahl zum TOTY startet ebenfalls bald.