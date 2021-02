FIFA 21: Aufgaben mit U23-Spielern bringen ein Seltene-Spieler-Pack – Aber nur noch kurz

Mit dem Future-Stars-Event landete auch die neue Aufgabenreihe „Zukunft des Fußballs“ mit U23-Spielern in FIFA 21. Die Reihe bringt ein Seltene-Spieler-Pack, aber langsam sollte man sich beeilen.

Was sind das für Aufgaben? Die „Zukunft des Fußballs“ stellt junge Talente in FIFA 21 in den Vordergrund. Dort müsst ihr Spieler nutzen, die unter 23 Jahre alt sind, um mehrere Teilaufgaben zu lösen und euch die Belohnung zu sichern.

Die Aufgabenreihe endet laut Web App am Freitagabend

Wie lange laufen die Aufgaben? Die Aufgaben laufen nur noch bis Freitagabend, also bis zum Start der neuen Season. Da das Future Stars Event mit einem zweiten Team fortgesetzt werden soll, ist es denkbar, dass dann erneut eine U23-Aufgabenreihe erscheint. Doch wer diese aktuelle Reihe abschließen will, muss dies vorher tun. Ihr solltet euch also beeilen.

Diese Belohnungen gibt es: Für die einzelnen Aufgaben gibt es schonmal jeweils ein Zwei-Seltene-Goldspieler-Pack. Der Hauptpreis ist aber ein Seltene-Spieler-Pack, das normalerweise 50.000 Münzen kostet. Es gehört zu den stärkeren Packs in FIFA 21.

Die Aufgaben noch abzuschließen, lohnt sich also. Allerdings gibt es ein paar Schwierigkeiten.

Probleme mit U23-Spieler-Liste

Das muss man erledigen: Insgesamt gibt es vier Abschnitte abzuarbeiten.

Diese 4 Aufgaben müsst ihr lösen

Talente: Triff in 4 separaten Squad-Battles-Partien (mind. auf Profi) oder Rivals mit U23-Spielern, während du mindestens 6 U23-Spieler in der Startelf hast.

Torserie: Erziele in Squad Battles (mind. auf Profi) oder Rivals 8 Tore mit U23-Spielern und stelle dabei mindestens 6 U23-Spieler in die Startelf.

Blick in die Zukunft: Bereite in Squad Battles (mind. auf Profi) oder Rivals 5 Tore mit U23-Spielern vor und stelle dabei mindestens 6 U23-Spieler in die Startelf.

Die Zukunft ist da: Gewinne 5 Squad-Battles-Partien (mind. auf Halbprofi) und stelle dabei mindestens 6 U23-Spieler in die Startelf.

Grundsätzlich muss man also einfach einige Matches in Squad Battles oder Rivals mit passenden Spielern im Team gewinnen. Damit das schnell klappt, findet ihr hier einige Gameplay-Tips:

Das Alter eurer Spieler findet ihr, wenn ihr euch die FUT-Karten in der Detailansicht anschaut. Damit man schnell erkennen kann, wer sich eignet, hat EA eine Spieler-Liste veröffentlicht, die ihr unter diesem Link findet: Hier geht’s zur Spielerliste von EA Sports (via EA Sports).

Diese Probleme gibt es: Sowohl im FIFA-Subreddit als auch im EA Forum beklagten Spieler Probleme mit den Aufgaben. So zählten die Tore einiger Spieler nicht, oder der Counter ging trotz vermeintlich passender Spieler nicht nach oben.

Der Grund dafür scheinen genutzte Spezialversionen der Spieler zu sein. So berichten Spieler, dass beispielsweise Future-Stars-Karten mit besseren Werten, als denen aus der Liste, nicht funktionierten. Die normalen Basis-Karten der Spieler brachten dann aber die gewünschten Zähler.

Wer die Aufgaben also noch lösen möchte, sollte auf Basis-Karten der Spieler setzen und zur Sicherheit nach dem ersten Spiel mal nachschauen, ob auch alles so gezählt wird, wie es vorgesehen ist.

Einige Spieler benutzen derweil Silberspieler, um nebenbei auch noch die „Silber-Experten“-Aufgaben zu lösen. Dort könnte ihr weiter Packs gewinnen.

Habt ihr die Aufgaben schon gelöst? Dann könnt ihr euch ja langsam auf die anstehende Weekend League vorbereiten. Fußballprofi Diogo Jota ist dort auch regelmäßig unterwegs – und man sollte wohl hoffen, ihn nicht als Gegner zu kriegen.