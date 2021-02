FIFA 21: Title Update 10 ist jetzt live – Das steckt drin

In FIFA 21 steht das neue Title Update 10 an. Große Gameplay-Änderungen hat der Patch allerdings nicht im Gepäck. MeinMMO schaut auf die Patch Notes.

Wann kommt Title Update 10? Via Twitter gab EA Sports den Release des Updates in der PC-Version (Origin/Steam) bekannt. Das neue Title Update 10 ist ab sofort in der PC-Variante verfügbar.

Wie gewohnt sollte das Update dann zu einem späteren Zeitpunkt auch für PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X|S erscheinen. Hier kann es sich allerdings um eine Verzögerung von mehreren Tagen handeln.

Sobald ihr das Update habt, müsst ihr aber wohl sowieso nicht mit einem allzu stark veränderten Spiel rechnen. Denn die Patch Notes zeigen in erster Linie Fehlerkorrekturen auf Menü-Ebene.

FIFA 21 Title Update 10 – Das zeigen die Patch Notes

Die Patch Notes fallen für das Title Update 10 deutlich kürzer aus, als man das von den letzten Title Updates gewohnt ist. So werden nur einige Korrekturen für Ultimate Team und den Karrieremodus gezeigt, außerdem ein paar generelle Updates. Volta und Pro Clubs spielen in den Patch Notes keine Rolle.

Das ändert sich in Ultimate Team: Bei den Korrekturen bei Ultimate Team geht es unter anderen darum, Anzeigefehler zu berichtigen. Außerdem gibt es Verbesserungen beim Suchen von Matches und auf dem Transfermarkt.

Beim Versuch, in Division Rivals ein Match zu erstellen, konnte manchmal eine Initialisierungsmeldung angezeigt werden. Ein Match kam dann nicht zustande – das soll nun korrigiert sein.

In Online-Matches wurden in den Bildschirmen am Matchende beide Spieler als FUT-Gründer angezeigt, unabhängig davon, wann ihre Clubs gegründet wurden.

Der Preisvergleich auf dem Markt lieferte keine Ergebnisse, wenn er für Stadiongegenstände verwendet wurde.

Dazu kommen kleinere Korrekturen wie:

Die Farbe des Timers auf dem Squad-Bildschirm für Live Squad Building Challenges wurde angepasst, damit er besser zu sehen ist.

Nach dem Betreten und Verlassen der Registerkarte „Nachrichten“ wurden Teile des Menüs nicht immer korrekt angezeigt.

Ein „X“-Symbol konnte über Spieler-Objekten angezeigt werden, die eigentlich für die Kaderanforderungen des Drei-Nationen-Live-FUT-Freundschaftsspiels geeignet waren. Dabei handelte es sich nur um einen visuellen Bug, irritierend war es trotzdem.

Einige Wappen zeigten nur Platzhalter an.

Das ändert sich im Karrieremodus: Im Karrieremodus wurden ebenfalls einige Fehler korrigiert. Die wichtigste dürfte sich auch im Spiel bemerkbar machen: So kam es bei eingewechselten Spielern teilweise zu einem hohen Verlust an Ausdauer, der so nicht gedacht war.

Die komplette Liste der Korrekturen in Title Update 10 findet ihr bei EA Sports (via FIFA Forums).

Zu guter Letzt gibt es noch die gewohnten allgemeinen Updates. Dort wurden einige Trikots, Stadien, Bälle und Portraits angepasst. Außerdem wurden 8 neue Starheads und ein Legacy Starhead hinzugefügt. Um welche Spielergesichter es sich dabei genau handelt, gab EA Sports aber nicht direkt bekannt.

Wenn ihr aktuell Probleme habt, Tore zu schießen, ist unser Offensivguide vielleicht etwas für euch: Hier findet ihr 5 Tipps, um mehr Torchancen in FIFA 21 zu bekommen.