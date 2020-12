FIFA 21: Predictions zum TOTGS – Event startet heute Abend

Heute steht in FIFA 21 das TOTGS-Event an. Welche Spieler erwarten euch im „Team of the Group Stage“ und was erwartet euch im Event?

Das ist das TOTGS-Event: Das Event stellt die besten Champions-League-Spieler der Gruppenphase in den Fokus. Spieler, die in der europäischen Königsklasse besonders geglänzt haben, sollen hier eine besonders starke Spezialkarte bekommen. Im letzten Jahr standen extrem gute Spieler im TOTGS.

Wann beginnt das Event? Das TOTGS-Event startet am Freitagabend, den 4. Dezember, um 19:00 Uhr. Um diese Zeit dürften die „Team of the Group Stage“-Spieler in die Packs kommen. Wie lange das Event läuft, ist bislang noch nicht genau bekannt.

Was steckt im Event? Auch hier gibt es abseits der TOTGS-Spieler noch nicht viele Infos, aber es ist wohl davon auszugehen, dass wie gewohnt:

Wochenaufgaben mit TOTGS-Belohnungen kommen

Spezielle SBCs kommen

Außerdem kommt neben dem neuen Event heute auch David Beckham ins Spiel, und die NextGen-Version von FIFA 21 ist auch verfügbar. Ein voller Freitag also! Aber wer könnte im TOTGS-Team stehen?

Predictions zum Team of the Group Stage

Welche Spieler sind dabei? Welche Spieler im TOTGS letztendlich stehen werden, ist noch nicht offiziell bekannt. Allerdings gibt es erste Hinweise, welche Stars eine Karte bekommen könnten. Denn im aktuellen Ladebildschirm sind bereits einige Spieler angedeutet.

Dabei sind:

Ein Spieler mit 93 Geschwindigkeit und 87 Dribbling

Ein MS-Spieler aus Argentinien

Ein ManCity-Spieler mit 87 Schuss

Auf Basis dieser Karten tippen Spieler (etwa bei reddit) bereits, welche Fußballer in der Promo dabei sein könnten. Namen, die hier fallen, sind:

Marcus Rashford im Falle der Karte mit Geschwindigkeit & Dribbling. Der gehört eh schon zu den beliebtesten Spielern in FIFA 21 und dürfte, sollte er dabei sein, ziemlich teuer werden. Hier gibt es aber weitere Tipps, wie etwa Werner oder Coman.

Der argentinische Spieler in der Mitte wird von einigen Fans als „Headliner“ des neuen Events vermutet und deshalb rechnen viele hier mit einer absoluten Top-Karte. Messi wäre möglich, würde aber einen Positionswechsel bedeuten, den er allerdings auch schon mit seiner TOTW-Karte hatte.

Andere Tipps sind eine Spezialkarte für Paulo Dybala oder Alejandro Gomez, der aber ebenfalls vorgezogen werden müsste.

Im Falle von Manchester City tippen viele auf Kevin De Bruyne.

