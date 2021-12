FIFA 22: 3 Tipps für Icon Swaps – So holt ihr schnell alle Token

Endlich gibt es in FIFA 22 wieder Icon Swaps. Doch wie kommt man am schnellsten an die begehrten Token? Wir verraten euch 3 Tipps, um möglichst effektiv Token zu sammeln.

Was ist Icon Swaps überhaupt? Bei den Icon Swaps geht es um eine Möglichkeit in FUT 22 Legenden-Karten zu erhalten, ohne dafür Münzen oder Karten eintauschen zu müssen. Durch eine ganze Reihe zeitintensiver Aufgaben ist es möglich sogenannte Icon-Swap-Token zu sammeln und diese gegen verschiedene Icon-Belohnungen einzutauschen.

Ihr könnt euch dabei zwischen verschiedenen Icon-Karten, Icon-Packs, Icon-Spielerwahlen oder regulären Packs entscheiden. Mehr zu den Belohnungen vom ersten Icon Swaps in FIFA 22 Ultimate Team, haben wir hier für euch zusammengefasst.

3 Tipps für Icon Swaps – So holt ihr schneller Token

Die Aufgaben in Icon Swaps: Für die Icon-Swaps-Token müssen ganz schön viele Partien gespielt werden, bei denen bis zum 10. Januar insgesamt 9 Token gesammelt werden können (Ab dem 10. Januar kommen 9 weitere Token ins Spiel).

Die Aufgaben finden in Squad Battles, der Weekend League sowie in FUT-Freundschaftsspielen statt und verlangen von euch meistens mit Karten bestimmter Nationalität oder Ligen haufenweise Spiele zu gewinnen.

Und da das ganz schön zeitintensiv und anstrengend sein kann, lohnt es sich eine gute Taktik parat zu haben.

1. Plant eure Icon-Swap-Reise sorgfältig

Schaut euch die Belohnungen genau an und plant am besten jetzt schon, welche Karten und Packs ihr euch erspielen wollt. Solltet ihr zum Beispiel auf der Jagd nach Rio Ferdinand für 7 Token und einem Basis/Mitt.-Icon-Pack sein für 8 Token sein, wisst ihr, dass ihr insgesamt 15 der 19 verfügbaren Token braucht.

Ihr könnt dann also 4 schwere Aufgaben links liegen lassen und habt weniger FUT-Matches vor euch.

Außerdem ist es hilfreich, sich Gedanken über die sinnvollsten Kombinationen zu machen. Spannend sehen zum Beispiel folgende Optionen aus:

Casillas + Ferdinand + 83+ x25 Pack für insgesamt 18 Token

89+ Mid-Icon-Pack + 83+ x25 Pack für insgesamt 18 Token

2. Baut ein Team, um möglichst viele Aufgaben auf einmal zu erledigen

Besonders die Squad-Battles-Aufgaben, bei denen ihr Spiele gegen die KI erledigen müsst können schnell zur stumpfen Arbeit verkommen. Daher lohnt es sich hier darauf zu achten, mehrere Aufgaben auf einmal abzuschließen, um im besten Fall mit 6 Partien gleich 3 Token freizuschalten.

Es bietet sich daher an ein Team zu bauen, das aus folgenden Karten besteht:

11 Silber-Karten,

die entweder alle aus Brasilien oder Argentinien kommen und

die ihr als Erstbesitzer besitzt.

Beachtet zudem, dass es bei diesen Squad-Battles-Aufgaben nur um die Startformation geht. Sobald das Spiel angepfiffen ist, könnt ihr sofort eure Top-Stürmer einwechseln, um die Aufgaben etwas einfach zu gestalten.

3. Nutzt Golden Goals in den Freundschaftsspielen

Im letzten Jahr gab es eine spannende Entwicklung bei FUT-Spielern, die in den Freundschaftsspielen ihre Icon-Swaps-Aufgaben erledigt haben. Viele Spieler haben, nachdem sie ein Tor kassiert haben, sofort das Spiel verlassen und dem Gegner somit den Sieg geschenkt. Das hat sich schnell rumgesprochen und Freundschaftsspiele konnten mit dieser Golden-Goal-Methode viel schneller erledigt werden.

Das scheint auch in diesem Jahr wieder der Fall zu sein (via reddit) und Spieler helfen sich wieder gegenseitig mit Golden Goals weiter, um die Token der Freundschaftsspiele so flott es geht zu verdienen. Macht also am besten mit, wenn ihr ihre Token wirklich schnell verdienen wollt. Und ärgert euch nicht zu sehr, wenn nicht jeder Spieler die “Community-Regel” zu kennen scheint.

Nach den Icon Swaps steht in FIFA 22 direkt das nächste Event vor der Tür. Morgen startet “Winter Wildcards” und verraten euch alles, was wir dazu wissen:

