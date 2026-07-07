Palworld zeigt neuen Trailer zu Version 1.0, begeistert Fans mit vielen neuen Pals

Der Release von Version 1.0 für Palworld steht kurz bevor und mit einem neuen Trailer zeigen die Entwickler was euch erwartet.

Was haben die Entwickler gezeigt? Palworld erschien 2024 im Early Access auf Steam und wurde seitdem mit vielen verschiedenen Updates überzogen. Jetzt soll das finale große Update im Rahmen des Early Access erfolgen und das Spiel auf die Vollversion 1.0 heben.

Passend dazu haben die Entwickler einen neuen Trailer veröffentlicht, der bereits viele der neuen kommenden Pals zeigt. Zu sehen sind außerdem auch die neuen Gebiete, die mit dem Patch hinzukommen.

Spannend wird es auch bei den vielen neuen Gegnern und Bossen in Palworld, von denen man ebenfalls einige im Trailer sehen kann.

Hier könnt ihr den Trailer mit euren eigenen Augen sehen:

Video starten Palworld präsentiert den Trailer zur Vollversion, zeigt viele neue Pals Autoplay

Ein Trailer gibt viel zu entdecken

Was macht den Trailer besonders? Der Trailer ist vollgestopft mit Details: Fast an jeder Stelle lässt er sich pausieren, um neue Pals, Gegner oder Story-Figuren zu entdecken.

Überall im Hintergrund verstecken sich weitaus mehr Dinge, als man auf den ersten Blick denkt, und so macht es das mehrfache Schauen des Videos umso besser. Gleichzeitig kann man erste Elemente der neuen Story von Palworld entdecken, die soll die euch von Minute 1 an durch das Spiel führen.

Wie reagieren die Fans auf den Trailer? Für die Fans ist der neue Trailer etwa so, als hätte man die Weihnachtsgeschenke schon mal kurz erspäht. Die freuen sich nämlich riesig und drücken das auch in den Kommentaren auf Reddit aus:

Smart-Ad57: „Ich kann den Palworld-Film kaum erwarten.“

Aliza-rin: „Die letzten paar Tage werden das härteste Warten aller Zeiten, oder? Ich fühle mich wie ein kleines Kind, das auf Weihnachten wartet.“

WotEvaWotEva: „Das wird die längste Woche meines Lebens. Ich bringe allerdings vier Freunde dazu, das Spiel wegen des 1.0-Releases anzufangen; kann es kaum erwarten, einen dedizierten Server für uns zu starten.“

RavenSR: „Fliegen ohne Reittier? Ich hoffe, das stimmt. Ich würde diesen Slot gerne für etwas anderes freimachen.“

Der Release von Palworld steht kurz bevor. Freut ihr euch schon darauf, oder seid ihr bislang noch nicht so gehypt wie die Fans? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Wenn ihr wissen wollt, was sich seit 2024 alles getan hat, dann findet ihr hier genau den richtigen Artikel dazu: Palworld zeigt in 2 Minuten, was sich seit Beginn des Early Access auf Steam getan hat