Ein Begleiter muss in Palworld immer mit, denn er hilft mir, seine Artgenossen zu knechten

MeinMMO-Redakteurin Jasmin und MeinMMO-Autorin Johanna spielen gerne Palworld zusammen, vor allem seit dem 1.0-Release. Ein bestimmtes Pal darf dabei nicht fehlen, denn das hilft ihnen gleich auf 2 Weisen.

Als Jasmin und ich unser 1.0-Release-Abenteuer in Palworld starteten, machte sie mich auf ein Item aufmerksam: den Ring der Gnade. Ein Kleidungsstück, das verhindert, dass die Angriffe des Spielers die angegriffenen Pals tötet. Es bleibt immer mindestens 1 LP, weshalb sich der Ring besonders gut zum Fangen von Pals eignet.

Diesen Ring freizuschalten dauert allerdings etwas, denn er muss speziell mit Antike Technologie -Punkten freigeschaltet werden, die man nun mal nur durch Bosskämpfe bekommen kann. Im Early Game mussten Jasmin und ich somit extra vorsichtig sein, denn nicht selten kam es vor, dass wir versehentlich den Todesschuss mit unseren Bögen abgaben. Dabei wollten wir das süße Pal doch fangen! Mist.

Doch dann stießen wir auf Daedream. Seit unserer Entdeckung muss dieses Pal immer in unserem Team sein, denn es hat uns die perfekte Lösung für gleich 2 Probleme geliefert.

Video starten Palworld zeigt im Launch-Trailer die neuen Inhalte zu 1.0 Autoplay

Daedream wird zu einem richtigen Traum

Daedream verfügt über die Partnerfähigkeit Dämonischer Traumjäger . Diese Fähigkeit ermöglicht es, dass Daedream immer an eurer Seite schwebt, egal ob ihr ein anderes Pal ebenfalls außerhalb der Sphäre habt oder nicht. Zudem kann Daedream als passiver Begleiter keine Todesstöße versetzen.

Daedream sieht zudem auch noch einfach total süß aus!

Das Pal ist also direkt auf 2 Arten nützlich:

Mit Daedream an der Seite habt ihr ein zusätzliches Pal, das euch im Kampf unterstützt. Das kann in einigen schwierigen Kämpfen den Unterschied machen.

Wenn ihr auf der Jagd nach zu fangenden Pals seid, dann ist Daedream mit seiner Fähigkeit der beste Ansprechpartner. Er verletzt die Pals, damit ihr sie leichter fangen könnt, tötet sie aber nicht.

Für Jasmin und mich war seit dem Aufeinandertreffen mit Daedream klar, dass dieses Pal die perfekte Lösung für uns ist, bis wir den Ring der Gnade herstellen können. Zwar können wir selbst mit unseren Bögen immer noch das Leben der Pals versehentlich beenden, aber deswegen halten wir uns mittlerweile einfach ein bisschen mehr zurück und lassen unsere Daedreams den Großteil des Kampfes übernehmen.

Noch ein Tipp! Auch ein anderes Pal haben wir ständig im Team: Herbil. Das süße Flughörnchen-ähnliche Pal belebt euch wieder, nachdem ihr gestorben seid. Alle Infos dazu findet ihr in unserem Guide (auf Seite 2): Palworld: Wiederbelebung – Herbil finden, fangen und züchten, damit er euch ins Leben zurückholen kann

Wo finde ich Daedream? Wenn ihr selbst Daedream haben möchtet, müsst ihr gar nicht allzu lange suchen. Das Pal erscheint in der Nacht im Anfangsgebiet; also zwischen dem Hochland des Grasriesens und dem Hügel des Aufbruchs. Auch aus diesem Grund ist das Pal perfekt fürs Early Game, da ihr es quasi sofort bekommen könnt.

Welches Pal ist für euch in Palworld unabdingbar? Schreibt es uns gerne unten in die Kommentare!

Wenn Jasmin und ich uns nicht gerade die Zeit vertreiben, indem wir in einer großen Welt Monster fangen, bekämpfen wir sie ganz gerne in Enshrouded. Da haben wir auch eine ganz bestimmte Art, wie wir das Spiel spielen: Nach 80 Stunden in Enshrouded bekämpfe ich meinen Erzfeind weiterhin nur vom Bett aus