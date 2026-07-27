Spieler ignoriert in Palworld 200 Stunden lang eines der nützlichsten Items, Community zeigt ihm, was er noch verpasst hat

Ein Spieler musste 200 Stunden zu spät feststellen, dass er viel zu lange auf eins der effektivsten Items in Palworld verzichtet hat. Er will die Community warnen, nicht den gleichen Fehler zu begehen, allerdings kennt diese noch weitere hilfreiche Hinweise.

Was ist das für ein Item? Es handelt sich um den „Ring of Mercy“ (auf Deutsch „Ring der Gnade“), dessen Nutzen dem Spieler und Redditnutzer Forsaken-I-Await erst nach 200 Stunden bewusst wurde. Er funktioniert ähnlich wie die Pokémon-Attacke „Trugschlag“, nur eben in der Form eines Items:

Wenn der Ring ausgerüstet ist, werden Angriffe des Spielers die Gesundheit des Ziels nicht unter 1 sinken lassen können. Das Ziel geht daher, egal wie mächtig die Attacke ist, nicht k. o. und kann auf diese Weise ohne Vorsicht leichter gefangen werden.

Der Spieler ärgert sich darüber, dass ihm dieser Vorteil erst nach all den Stunden aufgefallen ist, und hofft, dass sein Reddit-Post andere Spieler vorwarnen kann:

„Ich habe kein Problem damit, zuzugeben, was für ein kompletter Idiot ich war! Macht es nicht wie ich – besorgt euch den Ring so schnell wie möglich und bewahrt ihn immer in eurer Tasche auf!“

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Der Ring ist nur einer von weiteren mächtigen Inhalten

Was sagt die Community zu dem Hinweis? Die Spielerschaft von Palworld ist bereits auf weitere Inhalte gestoßen, die sie dem Spieler nicht vorenthalten wollen.

Unter den Empfehlungen befinden sich

die „Ability Glasses“ („Fähigkeiten-Brille“), durch die man die Gesundheits-, Angriffs- und Verteidigungswerte eines Pals sehen kann,

das „Pal Labor Research Lab“ (kurz PLRL), das wie eine Art Skilltree die Effekte der Base verbessern kann, sowie

das Feature, Items durch einen Knopfdruck verstauen zu können, von dem wir euch bereits auf MeinMMO berichtet haben.

Was sagen sie außerdem zu dem Fauxpas des Spielers? Unter dem Post von Forsaken-I-Await schreiben Spieler, dass er mit dieser Art Spielscheuklappen nicht der Einzige sei und derartiges bereits vielen von ihnen passiert ist:

„Brauchst dich nicht schlecht zu fühlen“, schreibt DistractedBoxTurtle, „mir ging es genauso. Meine Frau, die viel weniger Spielstunden hat als ich, musste mir von dem Ring erzählen.“

Auch KerbalFrog muss zugeben: „Sowas lese ich dann natürlich erst nach 320 Stunden, bevor ich es selbst probiere … Oh mein Gott.“

Kennt ihr den Ring bereits? Und falls ja, nutzt ihr ihn regelmäßig? Oder ist euch der Effekt auch nicht bewusst gewesen? Schreibt es uns gern in die Kommentare!

Spieler stoßen in Palworld immer wieder auf wertvolle Dinge, ähnlich wie ein Entdecker, der im Spiel auf Schatzsuche ging und fündig wurde: Spieler findet Piratenschiff mit Schatzkarte in Palworld, gibt euch 3 Skillbücher gratis