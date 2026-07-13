Spieler stolpern in Palworld über essenzielles Feature – „Ich habe es zufällig entdeckt, weil mir mein Controller heruntergefallen ist“

In Palworld spielen Items eine tragende Rolle und schnell müllen sie das Inventar voll. Spieler finden nun zufällig eines der besten Features im Spiel, das ihnen das Leben deutlich leichter macht.

Welches Feature finden die Spieler? In Palworld habt ihr die Möglichkeit, eure gesammelten Materialien und Items in praktischen Kisten in eurer Basis zu verstauen. Ab einer gewissen Größe der Basis und Anzahl verschiedener Kisten kann das aber schnell nervig werden, zu jeder Kiste einmal hinzulaufen und die Gegenstände abzulegen.

Dabei gibt es ein Feature, das von vielen scheinbar gern übersehen wird, denn ihr könnt mit wenig Aufwand sämtliche Items aus eurem Inventar auf umliegende Kisten verteilen lassen. Dafür müsst ihr nur in eurer Basis in die Nähe eurer Kisten laufen, euer Inventar öffnen und die entsprechende Taste (auf dem PC beispielsweise R, auf der PlayStation R2) drücken. Eure Items verschwinden dann aus eurer Tasche und sortieren sich in die jeweiligen Kisten ein.

Auf Reddit teilen die Spieler ihre Entdeckung und bezeichnen die Erfahrung als wahre Offenbarung, die ihr Leben im Spiel deutlich erleichtert.

Wie genau ihr das Feature nutzt und welche Einschränkungen es gibt, lest ihr auf Seite 2.

Video starten Palworld zeigt im Launch-Trailer die neuen Inhalte zu 1.0 Autoplay

„Ich kannte dieses Feature gar nicht, aber es ist wirklich das beste Feature überhaupt“

Was sagt die Community zu dem Feature? hosseinhx77 eröffnet seinen Thread mit den Worten: „Das ist eines der besten Features, die ich je in einem Videospiel gesehen habe, und ich muss mich tatsächlich daran erinnern, dass es existiert und es öfter nutzen, lol.“

Über 1.400 User stimmen ihm zu und tauschen sich in den über 120 Kommentaren darüber aus, dass sie selbst das Feature viel zu spät entdeckt haben – oder erst durch den Post davon erfahren haben. Viele beschreiben die Entdeckung als wahre Verbesserung ihrer Spielerfahrung und möchten das Feature nicht mehr missen.

So kommentiert babygotthefever: „Ich habe es zufällig entdeckt, weil mir mein Controller runtergefallen ist. Es ist fantastisch!“. Run_For_Long_Time beschreibt die Entfeckung wie folgt: „Ich dachte mir schon, ich soll bloß nichts über das Spiel nachschlagen, das würde mir das Erlebnis verderben. Dann lese ich das hier und merke, dass es mein Spielerlebnis um ein Vielfaches verbessert hat. Danke!“

Alarming_Database457 schreibt zudem: „Ich kannte dieses Feature gar nicht, aber es ist wirklich das beste Feature überhaupt.“

Mit dem 1.0-Release von Palworld kamen viele Spieler zurück in das Survival-Game oder wurden erstmals angelockt. Dabei übertrifft sich das Spiel immer wieder selbst und stellt neue Rekorde auf: Palworld hat mehr Spieler als 2 der größten Hits auf Steam und eine bessere Wertung als die Nummer 1