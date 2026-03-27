Das neue MMORPG Never Wither setzt neben einem abgefahrenen Klassen-System mit interessanter Powerfantasy auch auf Survival und PvP. Wie sich das zusammenfügt, wollen die Entwickler euch bald auf Steam selbst spüren lassen.

Was ist das für ein MMORPG? Never Wither ist ein neues MMORPG von Entwickler Geo Seed Games und Publisher Luckycalf, das vor allem die eigenen Charaktere anders denkt als traditionelle Genre-Vertreter.

Statt eines Kriegers, Bogenschützen oder Magiers spielt ihr Monster und dürft euch jedes Mal in ein neues Ungetüm verwandeln, sobald ihr es besiegt und gefangen habt. Ihr seid quasi Pokémon-Trainer und Pokémon in einem. Während ihr am Anfang als Schwächling startet, nehmt ihr es mit immer größeren Gefahren auf, bis ihr schlussendlich gegen die stärksten Raid-Bosse ran müsst.

Passend zum Monstersammeln und Monstersein gibt es aber noch ein anderes Element, das man bereits aus Palworld kennt.

Hier könnt ihr den Teaser-Trailer zu Never Wither ansehen:

Survival und Basenbau

Wie funktioniert das? Die Entwickler setzen auch bei den Nebensächlichkeiten im MMORPG auf einen besonderen Weg. So dürft ihr eigene Tempel erbauen, in denen die von euch gefangenen Kreaturen arbeiten und Ressourcen herstellen.

Beim Basenbau könnt ihr nicht nur eure Kreativität ausleben, sondern auch echte Produktionsketten errichten. Eure Ressourcen müssen gefarmt, verarbeitet, transportiert und eingelagert werden. Alles eine Aufgabe eurer Begleiter, die den Tempel bewirtschaften.

Mit der Zeit entwickelt sich aus eurem Tempel eine ganze Anlage, von der aus ihr schließlich auch am Endgame teilnehmt.

Hier seht ihr einige Bilder aus dem MMORPG:

Wie sieht das Endgame aus? Zwar zeigen die ersten Trailer und das Gameplay bereits Bosskämpfe, an denen mehrere Spieler als DD, Tank und Support teilnehmen, die Entwickler erklären jedoch, dass das PvP-Gameplay rund um die Clans entscheidender sei.

Von eurem Tempel aus lassen sich eigene Clans gründen oder bereits bestehenden Gemeinschaften beitreten. Hier schließt ihr euch mit anderen Spielern zusammen, um über die Vorherrschaft von verschiedenen Territorien zu kämpfen, die euren Wohlstand wohl weiter ausbauen können.

Dabei kämpft ihr dann weiterhin als Kreatur zusammen mit anderen gegen andere Spieler in großen Schlachten um die Gebiete und Belohnungen.

Wer auf so viel Action keine Lust hat, soll schon bei Release eigene Server erstellen können, die dann nur für den eigenen Bekanntenkreis herhalten. Dort könnt ihr das MMORPG ganz nach dem eigenen Belieben wie Palworld oder Valheim spielen.

Der Playtest von Never Wither startet am 29. Mai 2026 auf Steam und läuft bis zum 2. Juni 2026. Wie lange es nach dem Test noch bis zum vollständigen Release dauern wird und wie man das MMORPG monetarisieren möchte, bleibt noch unklar.

Never Wither möchte vieles anders machen, als die MMORPGs vor ihm, was sicher der richtige Weg ist, um sich als neues Studio im Genre abzuheben. Ob das Konzept aufgeht und man ohne einen festen Charakter dennoch Spaß in einem MMORPG haben kann, wird der Playtest zeigen. Währenddessen verändert sich viel bei Aion 2: Noch bevor ihr selbst spielen könnt, ändert Aion 2 komplett seine Klassen