Noch bevor ihr selbst spielen könnt, ändert Aion 2 komplett seine Klassen

Noch vor dem Release im Westen erhält Aion 2 ein großes Update für seine Klassen und die Balance. Damit wollen die Entwickler das MMORPG und seine Klassen einzigartiger machen.

Was ist das für ein Update? Noch vor dem Release im Westen sind die Entwickler damit beschäftigt, für eine bessere Balance und interessantere Klasse in Aion 2 zu sorgen. Dafür haben die Entwickler nun ein neues Update veröffentlicht, das die Balance verbessern soll und den Klassen eine einzigartige Identität verpasst.

Hier könnt ihr den Trailer zu Aion 2 sehen:

Bessere Balance und bessere Klassen

Was bringt das Update? Das neue Update „The Abyss of Chaos“ bringt Umstrukturierungen der Klassen mit sich. So gibt es massive Änderungen an der Balance der Klassen, deren Fähigkeiten so angepasst werden, dass es weniger klare Favoriten gibt.

Gleichzeitig möchten die Entwickler aber auch dafür sorgen, dass die Klassen sich unterscheiden. Dafür haben sie 8 neue Fähigkeiten hinzugefügt. Die sogenannten „Stigma“-Skills sollen den Klassen einen einzigartigen Skill hinzufügen, den nur sie einsetzen können.

Auch neue Inhalte führt das Update ein. So kommt mit „The Abyss of Chaos“ ein neuer PvP-Modus, der den Volk-gegen-Volk-Modus aus Aion 1 in neuer Form aufleben lässt. Die Server werden dafür in West und Ost geteilt, woraus dann riesige Schlachten entstehen sollen.

Neu sind auch die Änderungen an der Währung, die bereits angekündigt wurden, jetzt aber ins Spiel eingefügt werden.

Wie steht es um den Release von Aion 2? Nach dem aktuellen Stand soll Aion 2 noch 2026 global veröffentlicht werden. So berichtete Publisher NCSoft im Earnings-Call seinen Aktionären davon, dass das MMORPG in der zweiten Jahreshälfte, also zwischen dem 1. Juli und dem 31. Dezember 2026, global an den Start gehen soll.

Wichtig zu erwähnen ist allerdings, dass die Informationen an die Aktionäre nicht gleichbedeutend mit einer echten Ankündigung sind und sich nur nach dem aktuellen Wissensstand richten. Es ist also gut möglich, dass Aion 2 dem Release von GTA 6 aus dem Weg geht und doch erst 2027 bei uns startet.

Dass Aion 2 noch vor dem Release solch große Updates für die Wirtschaft und das Gameplay bringt, darf auch die Spieler im Westen freuen. Bereits bei Throne and Liberty hat Publisher NCSoft bewiesen, dass man seine MMORPGs mit möglichst vielen Verbesserungen veröffentlicht und lediglich die Inhalte im Westen portioniert. Was Aion 2 so gut macht, erfahrt ihr hier: Aion 2 ist der Hoffnungsschimmer für MMORPGs und ein Mega-Erfolg in Asien, doch was steckt dahinter?