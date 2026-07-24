Spieler findet Piratenschiff mit Schatzkarte in Palworld, gibt euch 3 Skillbücher gratis

In Palworld hat ein Spieler eine lukrative Möglichkeit gefunden, an Skillbücher zu kommen. Er überfällt dafür Piratenschiffe.

Was ist das für eine Methode? Der VTuber All-bones Jones hat auf X.com seine Methode zum Farmen von Skillbüchern in Palworld geteilt. Um möglichst einfach und vor allem ganz ohne Zufallsfaktor an die Bücher zu kommen, besorgt er sich legendäre Schatzkarten.

Diese führen ihn jeweils zu einem Schatz, der laut ihm stets 3 der wertvollen Skillbücher enthält. Doch um an die Schatzkarten zu kommen, braucht er ausgerechnet Piraten.

Hier könnt ihr den Trailer zur Vollversion von Palworld sehen:

Video starten Palworld zeigt im Launch-Trailer die neuen Inhalte zu 1.0 Autoplay

Piratenschiffe sind lukrativ

Wie funktioniert es? Der Spieler überfällt Piratenschiffe, die es im neuen Endgame-Gebiet des World Trees gibt. Diese befinden sich dort auf dem Ozean, weit außerhalb der regulären Landmasse.

Die Schiffe enthalten eine Kiste, in der wohl in 100 % der Fälle die besagte legendäre Schatzkarte spawnt. Nach dem Überfall muss der Spieler also nur noch der Schatzkarte bis zum Versteck folgen und kann dann die drei Skillbücher looten.

Wofür verwendet man die Skillbücher? Die Skillbücher nutzt man in Palworld, um die Fähigkeiten seiner Pals zu steigern. Die Pals haben für jeden Skill ein gewisses Level, das sich durch die Bücher steigern lässt. So könnt ihr eure Pals noch effektiver und effizienter machen.

Die Bücher sind allerdings recht selten, zum Beispiel, weil man sie nur durch den Sieg über verschiedene Gegner oder Bosse oder durch den Abschluss verschiedener Missionen erhält. Häufig gibt es dabei Cooldowns, oder ihr erhaltet sie nur einmalig als Belohnungen. Die Kisten auf den Piratenschiffen hingegen respawnen regelmäßig.

Kennt ihr andere Methoden, um bei Palworld effizient an die Skillbücher zu kommen? Schreibt sie uns gerne in die Kommentare! Mehr zu Palworld findet ihr hier: Palworld: Spieler macht einen der nervigsten Feinde zu einer mächtigen Waffe. Auf der nächsten Seite findet ihr auch die Location und eine Anleitung zur Methode.