Palworld: Spieler macht einen der nervigsten Feinde aus Versehen zur mächtigen Waffe

In Palworld gibt es einen nervigen Gegner, der euch in die Luft jagen will, sobald er euch sieht. Aber genau das könnt ihr euch zu eurem Vorteil machen.

Was ist das für ein Pal? Es handelt sich um Tocotoco, der tukanähnliche Pal aus den Wüstengebieten und Dungeons. Es wirkt auf den ersten Blick harmlos, rennt aber auf euch zu, bewirft euch mit explodierenden Eiern und jagt sich schließlich selbst in die Luft. Da Tocotocos meist in Gruppen unterwegs sind, werden sie schnell zur echten Plage.

Wie hat der Spieler ihn zur mächtigen Waffe gebaut? In einem Clip auf X zeigt ein Spieler seinen riesigen Tocotoco, der wie eine tickende Zeitbombe auf einen Boss zuläuft. Der Pal nutzt den Skill „Megatonnen-Selbstopfer“, der eine gigantische Explosion auslöst, ihn normalerweise aber das Leben kostet.

Damit Tocotoco nicht stirbt, hat der Spieler es laut Reddit mit dem passiven Skill Bollwerk ausgestattet. Dieser verleiht Immunität gegen Explosionsschaden – somit auch gegen die eigene Detonation.

Wie ihr die Skills für eure Pals bekommt, erfahrt ihr auf Seite 2 des Artikels.

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Lohnt sich das? In einem Reddit-Thread, der das Video aufgreift, gibt es einige begeisterte Stimmen. So wollen manche Spieler es selbst testen, ihre Pals mit dem Megatonnen-Selbstopfer auszustatten und sie auf feindliche Pals loszulassen.

Nutzer wie NekCing oder HyakkiGousen scherzen bereits über ganze Tocotoco-Armeen für Raid-Bosse, während andere den Trick mit Beegarde oder Lamball ausprobieren wollen.

Es gibt jedoch auch Nachteile:

Hoher Aufwand: Der passive Skill „Bollwerk“ lässt sich nur schwierig züchten.

Lange Abklingzeit: Wie The Pal Professor in einem YouTube-Video zeigt, teilt der Skill zwar enormen Schaden aus, hat aber einen langen Cooldown.

Keine Treffsicherheit: Im YouTube-Video stellt The Pal Professor außerdem fest, dass der Skill nicht immer zu treffen scheint, was bei der langen Abklingzeit besonders ärgerlich ist.

Wenn ihr es selbst ausprobieren wollt, dann erfahrt ihr auf Seite 2 dieses Artikels, wie ihr das unsterbliche Explosions-Pal selbst bekommt.

Wollt ihr euch übrigens selbst vor Explosionsschaden feindlicher Pals schützen, könnt ihr Meeresfrüchte-Pasta kochen und verzehren oder explosionsresistente Unterwäsche anziehen. Letztere schaltet ihr allerdings erst auf Stufe 76 im Technologiebaum frei.

Pals können sich auch gegenseitig ordentlich buffen. Wenn ihr die Arbeiter in eurer Basis gezielt verstärken wollt, könnt ihr sie enorm voneinander profitieren lassen. Welche Pals eure Basis-Truppe pushen und wo ihr sie findet, erfahrt ihr in unserem Guide.