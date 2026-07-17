Ein unscheinbares Pal in Palworld hat eine der mächtigsten Fähigkeiten im Spiel, rettet euch selbst im Hardmode das Leben

Viele Pals in Palworld haben unglaublich mächtige Partnerskills. Doch eines scheint so wenig danach auszusehen, dass es von vielen Spielern einfach übersehen wird. Dabei kann es im wahrsten Sinne Leben retten.

Um welches Pal geht es? Auf Reddit teilt ein User die knuffige Animation des Skills und fragt: „Habt ihr Herbils Fähigkeit schon mal gesehen?“ Der Thread zeigt: Viele von euch anscheinend noch nicht.

Herbil mag zwar aussehen wie ein zu groß geratener Hamster mit Blatt auf dem Kopf, doch ihr solltet ihn nicht unterschätzen, denn mit seiner Partnerfähigkeit „Herbil-Herzmassage“ kann er euch im Falle eines KOs wiederbeleben – sogar im Hardcoremodus.

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Die Höhe der anschließenden Heilung hängt vom Level der Partnerfähigkeit ab, doch bereits auf Level 1 erlangt ihr nach der Wiederbelebung rund 30 % eures Maximallebens zurück. Um euch retten zu können, müsst ihr Herbil im Team dabei haben – ihn in der Box zu lassen, reicht also nicht.

Die Fähigkeit hat zwar einen Cooldown von circa 10 Minuten, er verringert sich allerdings mit der Anzahl der Sterne, die euer Herbil hat, deutlich. Zusätzlich könnt ihr auch mehrere Herbil mitnehmen, um die Anzahl der möglichen Wiederbelebungen zu erhöhen.

Wie ihr Herbil bekommt und was ihr sonst noch zu dem Pal wissen solltet, lest ihr auf Seite 2.

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„Niemand unterstützt mich so wie Herbil, und deshalb ist er mein bester Freund“

Was sagt die Community zu Herbil? Auf Reddit feiern über 5.000 Upvotes und mehr als 250 Kommentare den kleinen Hamster. Viele ärgern sich, dass sie ihn nicht vor dem Lesen des Posts gefunden haben, andere haben ihn zwar gefangen, aber seinen Partnerskill schlicht übersehen.

Für MoonElf19 ist er auch so ein ganz besonderes Pal: „Ich habe gesehen, wie Herbil auf der Beerenfarm den Totoro-Pflanzentanz aufgeführt hat, und habe sofort beschlossen, dass er mein bester Kumpel ist. Erst später habe ich erfahren, dass er eine Erste-Hilfe-Ausbildung hat. Niemand unterstützt mich so wie Herbil, und deshalb ist er mein bester Freund – 10 von 10, keine Einwände.“

Rayllis689 feiert sein Potenzial: „Heilige Scheiße! Das heißt, er wird dann in jedem guten Hardcore-Run ein fester Bestandteil sein.“

Ein Bezug zu Pokémon darf laut Root_Veggie aber auch nicht fehlen: „Oh, es ist wie Pawmot mit seinem Revival Blessing.“

Wusstet ihr von Herbils Skill und nutzt ihn schon fleißig? Oder sichert ihr euch auf andere Weise gegen tödliche Unfälle ab? Schreibt es uns gern in die Kommentare!

Eine andere Option, die viele Spieler bereuen, nicht früher gefunden zu haben, wird von etlichen sogar als „das beste Feature im Spiel“ bezeichnet und lässt sich ebenso leicht umsetzen, um euch nervige Vorgänge zu erleichtern: Palworld: Zwei schnelle Einstellungen retten euren gequälten Fingern das Leben