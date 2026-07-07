Palworld zeigt in 2 Minuten, was sich seit Beginn des Early Access auf Steam getan hat

Palworld startet am 10. Juli in die Vollversion auf Steam, PS5 und Xbox Series X|S. Wenn ihr aber seit dem Start in den Early Access nicht mehr gespielt habt, dann gibt es von den Entwicklern jetzt eine Übersicht.

Was hat sich getan? Die Entwickler haben für alle, die Palworld seit seinem Start im Early Access nicht mehr gespielt haben, in einem Video alle Erweiterungen, großen Updates und Kooperationen gezeigt.

Dabei geht es weniger um die Inhalte, als darum, in ganz kurz zu zeigen, was neu ist und wie die Erweiterungen und Kooperationen heißen. Damit ihr selbst einen Überblick bekommt, könnt ihr das Video selbst hier ansehen:

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Das steckt wirklich drin

Was haben die Updates denn nun gemacht? Wir haben euch noch einmal alle Updates in kurz zusammengefasst.

Sakurajima

Das Update brachte eine japanisch angehauchte Insel, neue Pals, einen Turmboss, die PvP-Arena und die Bohrinsel. Spieler erhielten zudem neue Ressourcen wie Plasteel sowie erhöhte Level-Caps, was für frischen Wind im Endgame und neue strategische Herausforderungen sorgte.

Feybreak

Feybreak brachte die bisher größte und gleichnamige Region die eine mystische Welt mit Flugabwehr-Zonen, die dadurch Boden-Mounts erforderte. Über 20 neue Pals, mächtige High-Tech-Waffen wie die Laser-Gatling und praktische Komfort-Features wie der Massen-Brutkasten machten das Update zum essenziellen Meilenstein für die Pal-Zucht und den Kampf.

Video starten Palworld hat endlich einen Release-Termin für 1.0 und zeigt die finale Version im Trailer Autoplay

Crossplay

Dieses Update war ein technischer Durchbruch. Erstmals konnten Spieler von Steam, Xbox und PlayStation endlich gemeinsam auf Servern spielen. Ergänzt wurde das Update durch ein gigantisches Lagersystem, den Foto-Modus, kosmetische Rüstungs-Skins und einen Tisch zum Optimieren von Blaupausen.

Palworld x Terraria

Die Welten verschmolzen, als ikonische Bosse und Kreaturen aus Terraria als Pals Einzug hielten. Neue Biome erweiterten die Karte, während das Spiel durch neue Pals ergänzt wurde. Zeitgleich erhielt Terraria eigene Palworld-Inhalte, was eine gelungene gegenseitige Hommage darstellte.

Palworld x Ultrakill

Dieses Crossover brachte V1- und V2-Rüstungen inklusive ikonischer Waffen-Mechaniken ins Spiel. Highlights waren der offizielle Steam-Workshop-Support für Mods, ein überarbeitetes Nahkampfsystem sowie sichere Raid-Zonen, die das Basis-Management durch Auslagerung der gefährlichen Kämpfe deutlich komfortabler und sicherer machten.

Wollt ihr Palworld zum großen Full-Release am 10. Juli spielen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare! Mehr zu Palworld und was alles neben den vergangenen Updates noch Neues mit Version 1.0 dazukommt, erfahrt ihr hier: Palworld 1.0: Alle Infos zu Release, Roadmap und Features des neuen Updates