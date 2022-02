FIFA 22: Icon Swaps 2 startet heute – Alle Infos zum Event

FIFA 22 wird der neuste Ableger der Fußball-Simulation von EA und erscheint offiziell am 01. Oktober für PS5, Xbox Series X | S, Stadia, PC, PS4 und Xbox One. D...

Was haltet ihr von Icon Swaps 2? Werdet ihr euch auf die neuen Token stürzen? Verratet es uns doch gerne in den Kommentaren!

Wann startet Icon Swaps 2? Icon Swaps 2 startet heute, am 21. Februar 2022, um 19:00 Uhr. Das bestätigt ein neuer Ladebildschirm in Ultimate Team.

In FIFA 22 Ultimate Team geht es in die zweite Runde von Icon Swaps. Bei uns erfahrt ihr alles, zum Icon-Tausch-Event.

