In FIFA 22 wirft das Future-Stars-Event schon jetzt seine Schatten voraus. Ultimate Team bietet euch nun verschiedene Möglichkeiten, Belohnungen zu sichern.

Was ist Future Stars? “Future Stars” ist ein Event, das sich in den vergangenen Jahren als regelmäßiger Bestandteil der Ultimate-Team-Saison etabliert hat. Hier werden junge, talentierte Spieler mit starken Karten ausgerüstet, die ihr mögliches Potenzial in der Zukunft widerspiegeln sollen.

In der Vergangenheit waren etwa Spieler wie Vinicius Jr. oder Erling Haaland dabei, weil sie schon früh in ihrer Karriere mit tollen Leistungen überzeugten. Auch die Talente in den Spielen geben öfters mal einen Hinweis darauf, wer eine solche Karte bekommen könnte – gut möglich also, dass 2022 einige der besten Talente in FIFA 22 bei Future Stars dabei sind.

Wann startet Future Stars? Das Future-Stars-Event startet am Freitag, den 04. Februar 2022. Wie gewohnt dürfte es um 19:00 Uhr losgehen.

Allerdings sind schon jetzt, noch während des laufenden TOTY-Events, die ersten Future-Stars-Inhalte verfügbar. Denn: Es gibt wieder Token!

Future Stars Token verstecken sich in FUT – Holt sie euch für Belohnungen

Was bringen die Token? Bei “Token” handelt es sich um spezielle Spielerobjekte, die nur dafür da sind, in SBCs gegen Belohnungen eingetauscht zu werden. Das Prinzip kennen wir schon aus Events wie dem Icon-Tausch oder auch Winter Wildcards.

Auch Future Stars bekommt nun eine solche Tausch-Komponente.

Wie viele Token gibt es? Insgesamt wird es 28 Future-Stars-Token geben, die ab dem 30. Januar im Spiel landen. Wichtig: Sie tauchen nicht alle gleichzeitig auf, sondern über mehrere Tage und Wochen verteilt.

Wann kann ich meine Token einlösen? Das dauert noch ein wenig: Das Einlösen wird ab Freitag, den 11. Februar, bis zum 25. Februar möglich sein. Wundert euch also nicht, wenn ihr jetzt schon Token sammelt, aber sie noch nirgendwo reinwerfen könnt.

Wo finde ich die Token? Ihr findet die Token an unterschiedlichen Orten in FUT. Unter anderem gibt es sie in:

Speziellen SBCs

Aufgaben

Squad Battles

Auch in einem bestimmten Shop-Pack wird es wieder ein Token geben, das während des Events kommen soll.

Wichtig: Ihr solltet immer ein Auge auf neue SBCs und Aufgaben haben, und die Belohnungen checken. Denn nicht immer ist gleich zu sehen, wo ein neues Token steckt. Bisher gibt es beispielsweise hier Token:

Gratis-Token beim Log-In (30.01.)

In der SBC “TOTY-Challenge 6” (30.01.)

In der Leih-Maldini-SBC (30.01.)

Welche Preise gibt es? Als Belohnungen soll es während des Events folgende Preise geben. Ihr müsst dabei genau beachten, was ihr euch holt – denn für alle Belohnungen reichen die Token nicht.

25 – Future-Stars-Team-1-Spielerwahl (x3 Optionen)

20 – Future-Stars-Connor Gallagher (89 GES)

15 – x10-Spieler-Pack (85+)

12 – Future-Stars-Jeremie Frimpong (88 GES)

12 – Future-Stars-Team-1-Pack (x1 Spieler)

8 – Future-Stars-Jeremie Frimpong (86 GES)

5 – Ultimatives Pack

3 – x10-Spieler-Pack (81-89)

2 – Seltene-Spieler-Pack

Viele der Future Stars sind in der Vergangenheit extrem stark gewesen und konnten sogar mit Ikonen mithalten. Doch generell gibt es gerade ein Problem, dass Ikonen in FIFA 22 zu schwach geworden sind.