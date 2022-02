Die Preise auf dem Transfermarkt in FIFA 22 Ultimate Team sinken immer weiter. Wir zeigen euch 5 richtig starke Karten für euer Team, die weniger als 150.000 Münzen kosten.

Wer jetzt erst mit FUT 22 anfängt, könnte sich innerhalb von nur ein paar Wochen ein richtiges Top-Team zusammenstellen, was zum Beginn der FUT-Saison noch unbezahlbar gewesen wäre. Denn die Preise auf dem Transfermarkt sinken rapide, womit es aktuell richtige Star-Spieler zu Top-Preisen gibt.

Was ist mit dem Transfermarkt los? Einen eindeutigen Grund für den aktuellen Markt-Crash in FUT 22 kann man nicht ausmachen. Ein Auslöser scheint aber die neue Neymar-Flashback-Karte gewesen zu sein. Bevor diese am 14. Februar ins Spiel kam, kostete die Gold-Karte von Neymar noch 260.000 Münzen.

Nach dem Erscheinen der SBC fiel der Preis von Gold-Neymar dann auf 130.000 Münzen und viele weitere Top-Karten fielen ebenfalls im Preis. Ob die Preise sich auf diesem Niveau einpendeln oder wieder steigen, ist noch nicht abzusehen. Schnell sein, könnte sich also lohnen.

Wir zeigen euch die 5 größten Schnäppchen für unter 150.000 auf dem FUT-Transfermarkt.

Neymar – Gold-Karte

Preis: ca. 130.000 Münzen

Deshalb ist Neymar so stark: Wir starten direkt mit der zuvor erwähnten Neymar-Karte, die aktuell ein absolutes Schnäppchen ist. Wer hätte zum Beginn von FUT 22 gedacht, dass der brasilianische Superstar für unter 150.000 Münzen zu haben ist? Vor allem, weil Neymar im Oktober noch satte 900.000 Münzen gekostet hat.

Zu den Werten der Karte gibt es auch gar nicht so viel zu sagen, denn die sind fast ausnahmslos auf Top-Niveau: Neymar ist verdammt schnell, hat herausragende Dribbling-Werte und kann mit starken Pass- und Schuss-Werten überzeugen. Außerdem hat Neymar 5 Sterne beim schwachen Fuß sowie den Skill-Moves zu bieten, eine Kombination, die in dieser Preiskategorie extrem selten ist.

Zwei kleine Wermutstropfen könnte man bei der Stamina (81) und den Fernschüssen (81) finden. Allerdings sind das keine Werte, die die Karte ruinieren.

Joshua Kimmich – Headliners-Karte

Preis: ca. 145.000 Münzen

Deshalb ist Kimmich so stark: Mit der Headliners-Karte von Joshua Kimmich erhaltet ihr eine extrem starke Karte, die alle Aufgaben im Mittelfeld übernehmen kann. Ihr könnt ihn entweder als defensiven, zentralen oder sogar offensiven Mittelfeldspieler einsetzen. Mit Headliners-Kimmich sollte es keine Probleme geben, denn seine Werte sind in fast allen Bereichen top.

Doch besonders bei den Dribbling-, Pass- und Defensiv-Stats kann der Spieler vom FC Bayern München glänzen. Seine einzige Schwäche ist das Tempo, das jedoch wunderbar mit einem Chemistry-Stil ausgeglichen werden kann. Zu empfehlen wäre hier „Shadow“, dieser Chemistry-Stil boostet neben dem Pace auch noch die Defensiv-Werte auf starke 94 Punkte.

Besonderer Pluspunkt bei der Kimmich-Karte: Da es sich um eine Headliners-Karte handelt, wird diese immer stärker, wenn Kimmich einen Platz im Team der Woche erhält.

Cristiano Ronaldo – Gold-Karte

Preis: ca. 150.000 Münzen

Deshalb ist Ronaldo so stark: Mitte Januar kostete Ronaldo noch knapp und 300.000 Münzen und jetzt ist der Superstar auf günstige 150.000 Münzen gefallen. Ein Preis, für den man Ronaldo in den letzten Jahren nie kriegen konnte. Und eine Anschaffung lohnt sich, denn die Gold-Karte von Ronaldo bietet immer noch herausragende Stats, die zum aktuellen Zeitpunkt vielen FUT-Teams helfen können.

Er hat ein ordentliches Tempo, sehr starke Pass- und Dribbling-Werte und sorgt für zahlreiche Tore mit seinen grandiosen Schuss-Werten. Zusätzlich stehen Ronaldo noch 4 Sterne beim schwachen Fuß und 5 Sterne bei den Skill-Moves zur Verfügung. Einzig sein Stamina-Wert (77) könnte etwas höher sein.

N’Golo Kanté – Gold-Karte

Preis: ca. 100.000 Münzen

Deshalb ist Kanté so stark: Wenn es einen Spieler gibt, der für defensive Stabilität in FIFA steht, dann ist es N’Golo Kanté. Und auch in diesem Jahr ist der Franzose für viele FUT-Spieler die erste Wahl, wenn es um die ZDM-Position geht.

Verwunderlich ist das nicht, denn Kanté hat wirklich alles, was ein starker ZDM braucht: Er ist schnell, defensivstark und hat sehr gute Physis-Werte. Außerdem hat er ungewöhnlich starke Dribbling-Werte und kann zudem mit starken Pass-Werten überzeugen. Wenn euch also defensive Stabilität fehlt, kann Kanté euch sicher aushelfen.

Antonio Di Natale – Hero-Karte

Preis: ca. 120.000 Münzen

Deshalb ist Di Natale so stark: Die italienische Fußball-Legende Antonio Di Natale ist in FUT 22 mit einer Hero-Karte vertreten, die es in sich hat. Die Karte punktet besonders mit extremer Geschwindigkeit, grandiosen Schuss-Werten und sehr hohen Dribbling-Stats. Darüber hinaus hat Di Natale ebenfalls sehr gute Pass-Werte und kann mit einer ordentlichen Physis überzeugen.

Wer also auf der Suche nach einem kompletten Stürmer mit Torgarantie ist, wird bei Di Natale sicherlich fündig.

Was haltet ihr von der Auswahl? Habt ihr noch ein paar Tipps für günstige Top-Karten? Verratet es uns doch gerne in den Kommentaren!

