Aktuell gibt es in FIFA 22 Ultimate Team eine neue Spezialkarte von Neymar, die euch kein Vermögen kostet. Wir verraten euch, warum Flashback-Neymar so stark ist und wie ihr an die Karte kommt.

Was ist das für eine Karte? Bei der neuen Spezialkarte von Neymar handelt es sich um eine Flashback-Karte, die an die Anfangszeit beim FC Santos erinnern soll, als Neymar noch nicht der weltbekannte Top-Star war. Die Karte ist auf dem Papier zwar etwas schwächer als seine übrigen Karten, hat aber trotzdem Werte auf Top-Niveau zu bieten.

Wir erklären euch, was die Unterschiede sind und warum Flashback-Neymar trotzdem eine Top-Karte ist.

Der junge Neymar in FUT 22.

So stark ist die Flashback-Karte von Neymar

So teuer ist die neue Flashback-Karte: Für Flashback-Neymar müsst ihr eine SBC abschließen und Spieler im Wert von ungefähr 250.000 Münzen abgeben. Ein wirklich hervorragender Preis, wenn man sich die Werte der Karte genauer anschaut.

Flashback-Neymar ist überraschend stark: Da die Gold-Karte von Neymar aktuell sogar günstiger (ca. 180.000 Münzen) als die neue Flashback-Karte ist, lohnt sich der Vergleich mit seiner 92er Inform-Karte (ca. 800.000 Münzen), die ähnliche Werte zu bieten hat.

Vergleicht man die beiden Karten fallen folgende Unterschiede auf:

Flashback-Neymar ist ist schneller als Inform-Neymar.

Die Schuss-Werte sind vergleichbar und Flashback-Neymar hat leicht die Nase vorn.

Inform-Neymar hat deutlich stärkere Pass-Werte.

Inform-Neymar hat leicht bessere Dribbling-Werte.

Flashback-Neymar hat nur 4 Sterne beim schwachen Fuß – Inform-Neymar hat 5 Sterne beim schwachen Fuß.

Insgesamt bedeutet das, dass die neue Flashback-Karte von Neymar zwar etwas schwächer als Inform-Neymar ist, trotzdem jedoch richtig starke Stats bietet. Er hat eine höhere Geschwindigkeit, ähnliche Dribbling-Werte und sogar ein wenig bessere Schuss-Werte also sein 800.000-Münzen-Pendant. Einzig die 4 Sterne beim schwachen Fuß sowie die schwächeren Pass-Stats machen die Karte etwas schlechter.

Viele Tore sollten aber mit Flashback-Neymar trotzdem drin sein. Denn für 250.000 Coins erhaltet ihr eine absolute Top-Karte, über die man nur wenig Negatives sagen kann. Nutzt ihr dann noch den Chemistry-Stil “Deadeye”, verbessern sich die ohnehin schon starken Schuss-Werte und die Pass-Werte erhöhen sich auf 88.

So sehen die Stats mit dem Chemistry-Stil “Deadeye” aus.

Lohnt sich die Karte also? Wenn ihr auf der Suche nach einem starken Flügelstürmer mit 5-Sterne-Skills, hohem Tempo und ordentlichen Torabschluss seid, dann seid ihr bei Flashback-Neymar genau richtig. Er kostet kein Vermögen und hat dennoch extrem starke Werte, die nicht viele Karten für diesen Preis bieten.

Außerdem ist Flashback-Neymar weiterhin extrem dribblestark und sollte sich im Spiel damit genauso wendig und agil anfühlen, wie seine anderen Karten.

So holt ihr euch die Flashback-Karte von Neymar

Das müsst ihr tun: Um die starke Neymar-Karte in euer Team zu holen, müsst ihr 2 SBC-Aufgaben lösen. Zeit habt ihr dafür noch bis zum 27. Februar.

Aufgabe 1 – Seleção

Diese Anforderungen müssen erfüllt sein:

Spieler aus Brasilien: Mindestens 1

Inform-Karten: Mindestens 1

Team-Rating: Mindestens 85

Team-Chemie: Mindestens 65

Anzahl Spieler: 11

So könnte die Lösung aussehen:

Die Lösung kostet euch ca. 100.000 Münzen. Quelle: futbin

Aufgabe 1 – Ligue 1

Diese Anforderungen müssen erfüllt sein:

Spieler aus der Ligue 1: Mindestens 1

Inform-Karten: Mindestens 1

Team-Rating: Mindestens 86

Team-Chemie: Mindestens 60

Anzahl Spieler: 11

So könnte die Lösung aussehen:

Die Lösung kostet euch ca. 150.000 Münzen. Quelle: futbin

Was haltet ihr von der neuen Flashback-Karte von Neymar Jr? Findet ihr den Preis verlockend und wird sie es in euer Team schaffen? Oder entscheidet ihr euch lieber für seine Gold- oder Inform-Karte? Verratet es uns doch gerne in den Kommentaren!

