FIFA 22: FUT Birthday Token – Hier findet ihr alle

In FIFA 22 läuft gerade das FUT-Birthday-Event. Auch hier könnt ihr wieder Token zum Eintauschen sammeln.

Was ist FUT Birthday? FUT Birthday ist das regelmäßige Geburtstagsevent in FIFA 22. Es startete am 04. März 2022 und brachte Karten mit verschiedenen Stat-, Fuß- und Skill-Upgrades. Eine Übersicht zum FUT Birthday findet ihr hier.

Wie schon einige Events vorher bringt auch der Birthday wieder eine Tausch-Komponente mit sich. Im „FUT Birthday Swap“ könnt ihr Token sammeln, die ihr wiederum gegen Belohnungen eintauschen könnt. Alles dazu zeigen wir euch hier.

FUT Birthday Token – Wo verstecken sie sich in Ultimate Team?

Wo finde ich die Token? Die Token verstecken sich hinter unterschiedlichen Elementen von Ultimate Team. Ihr findet sie etwa:

In speziellen SBCs

Hinter Aufgaben

Als Squad-Battles-Belohnungen

In Shop-Paketen wird es auch eines geben

Und ein Gratis-Token gibt es auch

FUT Birthday Token Tracker – Diese sind bekannt:

Wichtig: Manche dieser Token laufen ab und sind nur eine bestimmte Zeit lang zu bekommen. Deswegen zeigen wir euch hier eine Liste mit den bisher bekannten Token, die regelmäßig aktualisiert wird.

Daushvili (UEFA-Topspiele-SBC – Läuft aus 15. März)

Sitek (FUT 15 SBC – Läuft aus 10. März)

Taki (FUT 14 SBC – Läuft aus 9. März)

Davies (FUT Birthday Tour Aufgaben – Läuft aus 18. März)

Abdulrazak (FUT 13 SBC – abgelaufen)

Serpezis (FUT Geburtstags-Fieber – Läuft aus 11. März)

Sijaric (Abraham-Aufgaben – Läuft aus 11. März)

Hu Jinghang (FUT 12 SBC – abgelaufen)

Isa (Gratis-Token, Login bis 18. März)

Was nutzen die Token? Die gesammelten Token könnt ihr zwischen dem 11. und 24. März für Belohnungen in entsprechenden SBCs eintauschen. Die Belohnungen lauten (via EA):

22 Token – FUT Birthday-Team-1-Spielerwahl

17 Token – FUT Birthday-Ezequiel Ávila (90 GES)

14 Token – 86+-x7-Spieler-Pack

10 Token – FUT Birthday-Jean-Paul Boëtius (89 GES)

10 Token – FUT Birthday-Team 1-Pack (ein FUT Birthday-Spieler aus Team 1)

8 Token – FUT Birthday-Cristian Ansaldi (88 GES)

5 Token – Ultimatives Pack

3 Token – 83-90-x6-Spieler-Pack

2 Token – Seltene-Spieler-Pack

Wie viele Token gibt es? Insgesamt wird es 24 Token geben, die ihr über die Birthday-Wochen einsammeln könnt.

Übrigens: Diese Woche ist auch ein neues Update bekannt gegeben worden. Was im neuen FIFA 22 Update steckt, zeigen wir euch hier.