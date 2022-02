FIFA 22: EA-Boss sagt angeblich, man wäre ohne die Marke FIFA vielleicht besser dran

Electronic Arts spielt mit der Idee, die Rechte an der Marke FIFA abzugeben. Damit wäre ein FIFA 22 oder FIFA 23 das letzte Fußballspiel unter diesem Namen von EA. Aber für den Boss von EA, Andrew Wilson, scheint das kein Schreckens-Szenario zu sein, wie Berichte aus einem internen Meeting sagen. Denn FIFA seien ja nur „die 4 Buchstaben auf der Box“.

Das ist die Situation:

Woher stammen die Informationen? Die Gaming-Seite Videogameschronicle sagt, anonyme Quellen hätten ihn einen Bericht aus einem internen Meeting von EA im November 2021 zugespielt.

So redet Wilson die FIFA klein: Wilson soll gesagt haben:

Das sind die Zitate von Wilson: Die Quellen zitieren Wilson mit einigen krassen Aussagen.

„Ich will offen [zu Euch] sein, offener als zur Öffentlichkeit. Wir hatten einen tollen Lauf mit der FIFA für 30 Jahre. Wir haben Milliarden an Wert geschaffen – das ist großartig. Wir haben eins der größten Entertainment-Besitztümer der Welt geschaffen. Aber ich behaupte – und das mag ein wenig voreingenommen sein -, dass die Marke FIFA als Videospiel-Marke bedeutsamer ist denn als Verwaltungsorganisation für den Fußball. Wir nehmen das nicht als gegeben an und wir wollen nicht arrogant sein. Wir haben hart daran gearbeitet, der FIFA klarzumachen, was wir für die Zukunft brauchen.

Was wir im Prinzip von der FIFA in Jahren ohne Weltmeisterschaft kriegen, sind die 4 Buchstaben auf der Vorderseite der Packung – in einer Welt, in der die meisten Menschen gar nicht mehr die Verpackung sehen, weil sie das Spiel digital kaufen. In einem Jahr mit einer Weltmeisterschaft, kriegen wir Zugang zur WM, aber wenn man das breiter denkt, ist die WM wichtig, aber nicht der wichtigste Wettbewerb. Wir haben 300 andere Lizenzen und da gibt uns die Inhalte, die unsere Spieler mögen und mit denen sie sich am tiefsten beschäftigen.“

Andrew Wilson