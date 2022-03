FIFA 22: Die neue Karte von Mukhtar braucht ihr unbedingt in eurem Bundesliga-Team

Aktuell gibt es in FIFA 22 Ultimate Team eine richtig starke Spezialkarte, die auf der ZOM-Position eine grandiose Figur macht und unglaubliche Stats bietet. Wir zeigen euch die neue Karte von Hany Mukhtar.

Was ist das für eine Karte? Hany Mukhtar ist ein ehemaliger Bundesligaspieler, der von 2012 bis 2014 bei Hertha BSC unter Vertrag stand, dort jedoch nicht den Durchbruch im deutschen Oberhaus schaffte. Mittlerweile spielt er bei Nashville SC in den USA und trumpft dort mit fantastischen Leistungen auf.

Nun hat EA dem deutschen Offensivspieler eine Squad-Foundations-Karte spendiert und diese hat es wirklich in sich und ist vergleichsweise günstig.

Darum ist die Spezialkarte von Mukhtar so stark

Das kann die Karte: Die neue Spezialkarte von Hany Mukhtar ist ein ZOM, wie man ihn sich als FUT-Spieler nur wünschen kann. Er ist richtig schnell, abschlussstark, hat herausragende Dribbling-Stats (99 Agilität und 99 Balance) sowie eine Physis, mit der er sich sogar gegen starke Verteidiger durchsetzen kann.

Zusätzlich hat er noch 4 Sterne Skill Moves und 5 Sterne beim schwachen Fuß zu bieten, was die ohnehin starken Schuss-Werte nochmal ordentlich aufbessert. Setzt man dann noch den „Marksman-Chemistry-Stil“ ein, erhält man einen absolut torgefährlichen ZOM mit unfassbaren Dribbling-Werten und einer starken Physis, die nur die wenigsten Offensivspieler zu bieten haben.

In viele Teams dürfte Mukhtar allerdings wegen seiner Zugehörigkeit zur MLS nicht passen, doch FUT-Spieler mit Bundesliga-Teams haben Glück. Dank seiner deutschen Nationalität dürfte Mukhtar sich gut in Teams mit Bundesligaspielern einbauen lassen.

So teuer ist Mukhtar: Um Mukhtar in euer Team aufnehmen zu können müsst ihr eine SBC (Squad Building Challenge) abschließen, die ungefähr 55.000 Münzen kostet. Ein richtiges Schnäppchen, wenn man die extrem starken Werte betrachtet.

Lohnt sich die Karte also? Wenn Hany Mukhtar in euer Team passt, dann solltet ihr ihn euch unbedingt holen. Selten findet man einen so guten offensiven Mittelfeldspieler für so einen Preis und mit solch grandiosen Werten. Mit dieser Karte sollten Tore, Vorlagen und starke Dribblings garantiert sein.

Was haltet ihr von der neuen Spezialkarte von Hany Mukhtar? Holt ihr sie in euer Team? Verratet es uns doch gerne in den Kommentaren!

Wenn ihr wissen wollt, welches große Feature in FIFA 23 auf euch warten könnte, dann schaut doch mal hier rein:

