In FIFA 22 läuft gerade mit den Silver Stars eine Art Mini-Event, das außergewöhnlich starke Silber-Karten ins Spiel bringt, die sogar richtige Top-Karten schlagen können. Wir zeigen euch die 3 besten Silver-Stars-Karten und warum die so stark sind.

Was sind das für Karten? Nach dem Ende des RTTF-Events (Road to the Final), kam mit den Silver Stars ein neues Mini-Event ins Spiel, das vermutlich bis zum 4. März immer wieder neue Silber-Karten bringen wird.

Der Clou an den Karten: Sie sind viel stärker als normale Silber-Spieler und bieten Werte, die selbst manche Ikonen alt aussehen lassen. Es kann sich also lohnen, die starken Silber-Karten nicht nur in der Silber-Lounge einzusetzen. Manche Karten kann man auch ohne Probleme im Main-Team nutzen.

Wie kommt man an die Karten? Auf dem Transfermarkt werdet ihr diese extrem starken Silver Stars nicht finden. Die Karten werden entweder via SBC (Squad Building Challenge) oder Aufgaben angeboten, die ihr in FUT abschließen müsst.

Diese 3 Silber-Karten lohnen sich für euer Team

Wir zeigen euch die interessantesten Silver Stars, die aktuell verfügbar sind und sich für euer Haupt- oder Silber-Team durchaus lohnen können.

Maxim Leitsch ist ein pfeilschneller Verteidiger

Darum ist Leitsch so stark: Wenn man sich die Silver-Stars-Karte von Leitsch anschaut, dann sticht ein Wert besonders hervor: Die Geschwindigkeit. Diese liegt bei wahnsinnigen 95 Punkten, womit der Spieler vom VfL Bochum selbst die schnellsten Stürmer wie Mbappé einholen kann. Zusätzlich bietet der Verteidiger starke Defensiv- und Phsyis-Stats und selbst das Passen ist solide.

Doch das Beste an der Karte ist, dass sie umsonst ist. Ihr müsst lediglich die Maxim-Leitsch-Aufgaben in FUT abschließen und diese saustarke Silber-Karte gehört euch.

Die Silber-Karte von De Bruyne ist ein Vorlagen-Monster

Darum ist Reus so stark: Kevin de Bruyne hat im Zuge der Silver-Stars-Promo eine besondere Flashback-Silber-Karte erhalten, die an seine 2011/12 Saison bei Genk in der belgischen Liga erinnern soll. Die Karte bietet dabei richtig starke Werte und kann vor allem durch sehr starke Pass- und Dribbling-Stats überzeugen.

Doch sollte einmal die Bahn auf das Tor frei sein, dann kann sich ein Schuss mit De Bruyne durchaus zum Erfolg werden, denn die Schuss-Werte, in Kombination mit den 5 Sternen beim schwachen Fuß, sind auf einem hervorragenden Niveau.

SBC-Preis: ungefähr 30.000 Münzen

Cyprien is der beste Deal der Silver-Stars-Karten

Darum ist Cyprien so stark: Wenn man sich die Werte der Cyprien-Karte anschaut, dann kann man kaum glauben, dass man diese für nur 30.000 Münzen kriegen kann. Alle Werte überschreiten die 80, womit Cyprien zu einem sehr starken Mittelfeldspieler wird, den man selbst im Hauptteam spielen kann. Idealerweise wird Cyprien auf der ZDM-Position eingesetzt, wo er vor allem seine starken Dribbling-, Defensiv- und Physis-Stats ausspielen kann.

