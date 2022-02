FIFA 22: Road to the Final startet morgen – Alles zum RTTF-Event

In FIFA 22 Ultimate Team startet morgen mit „Road to the Final“ bereits das nächste Event. Alles zum RTTF-Event erfahrt ihr hier.

Was ist das für ein Event? Nachdem im letzten Oktober bereits das RTTK-Event (Road to the Knockouts) dynamische Karten auf dem Weg in die K.O.-Runden der europäischen Fußball-Wettbewerbe begleitet hat, geht es nun mit dem RTTF-Event weiter (Road to the Finals).

Das Event wird wieder dynamische Karten bringen, die immer stärker werden, je weiter das Team des jeweiligen Spielers im Wettbewerb kommt.

Ein Ladebildschirm in FUT hat das Event angekündigt und verraten, dass es neue RTTF-Karten für die Champions League, die Europa League sowie für die Europa Conference League geben wird.

Wann startet das Event? Das erste Team aus dem RTTF-Event kommt am Freitag, den 18. Februar um 19:00 Uhr ins Spiel und löst das Future Stars Event ab.

Welche Spieler sind beim Weg ins Finale dabei?

Aktuell sind noch keine Spieler aus dem neuen Event bekannt. Sobald die Karten jedoch offiziell enthüllt werden, werden wir diesen Beitrag schnellstmöglich aktualisieren.

Predictions zum RTTF-Event: Da es noch keine offiziellen Infos zu den neuen RTTF-Karten gibt, kann man aktuell lediglich auf Predictions zurückgreifen. Diese geben einen guten Überblick darüber, welche Karten im neuen RTTF-Team auftauchen könnten und nicht bereits im RTTK-Event vertreten waren.

Bedenkt hierbei allerdings, dass das finale RTTF-Team ganz aussehen kann.

Die Vorhersagen stammen von fifaultimateam.it.

RTTF Startelf:

TH: Ederson (Manchester City)

IV: Kimpembe (PSG)

IV: Thiago Silva (Chelsea)

LV: Mendy (Real Madrid)

RF: Goncalves (Sporting Lissabon)

ZM: Henderson (Liverpool FC)

ZM: Llorente (Atlético Madrid)

ZM: Anguissa (Neapel)

RF: Adama Traore (FC Barcelona)

MS: Dybala (Juventus Turin/Piemonte Calcio)

ST: Rashford (Manchester United)

RTTF Bank:

TH: Gulacsi (RB Leipzig)

IV: Timber (Ajax Amsterdam)

ZM: Merino (Real Sociedad)

ZDM: Brozovic (Inter Mailand)

ZM: Lo Celso (Tottenham Hotspur)

ZDM: Koopmeiners (Atalanta)

ZM: Camara (Olympiakos Athen)

ZM: Basic (Lazio Rom)

ZM: Emre Can (Borussia Dortmund)

LM: Barnes (Leicester City)

ZOM: Musiala (FC Bayern München)

ST: Adeyemi (RB Salzburg)

Was sagt ihr zu dem Event? Freut ihr euch auf neue, dynamische Karten? Verratet es uns doch gerne in den Kommentaren!

Ansonsten könnt ihr in FIFA 22 gerade eine extrem starke Karte von Neymar ergattern:

