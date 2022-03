FIFA 22: Neues Title Update 7 irritiert Spieler: „Das war’s?“

FIFA 22 wird der neuste Ableger der Fußball-Simulation von EA und erscheint offiziell am 01. Oktober für PS5, Xbox Series X | S, Stadia, PC, PS4 und Xbox One. D...

Gibt es Änderungen, die ihr euch gerade in FIFA 22 gewünscht hättet? Oder seid ihr mit dem aktuellen Gameplay zufrieden? Erzählt es uns in den Kommentaren!

Das sagen Spieler: Auf Twitter fallen die ersten Reaktionen auf das Update eher verwundert auf. Normalerweise fallen die Patch Notes der Title Updates in FIFA 22 recht umfangreich aus und behandeln Dinge wie Gameplay-Änderungen, neue Inhalte und mehr. User „Mitch“ etwa kommentierte die neuen Patch Notes einfach nur mit „Das war’s?“ ( via Twitter ).

Weitere Änderungen stehen vorerst nicht auf dem Plan. Weder am Gameplay, noch an sonstigen Punkten des Spiels wird mit dem Title Update 7 geschraubt. Dementsprechend verwundert sind Spieler, dass es sich hierbei überhaupt um ein Title Update handelt.

Insgesamt fällt das Update aber auch nicht allzu groß aus. In den Patch Notes stehen nur wenige Änderungen, die mit dem Update 7 in FIFA 22 greifen werden.

Auf den Konsolen werden Spieler voraussichtlich aber noch auf das neue Update warten müssen. Es dauert in der Regel immer einige Tage oder sogar eine Woche, bis neue Title Updates für die PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series X|S erscheinen.

Wann kommt das Update? Title Update 7 wurde am 08. März über Twitter angekündigt. Ihr könnt es ab sofort für die PC-Version von FIFA 22 herunterladen (via Twitter ).

