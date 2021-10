FIFA 22 wird der neuste Ableger der Fußball-Simulation von EA und erscheint offiziell am 01. Oktober für PS5, Xbox Series X | S, Stadia, PC, PS4 und Xbox One. D...

Was haltet ihr von den neuen Live Tuning Updates? Findet ihr es gut, dass EA schnell reagieren kann, um die Balance zu ändern? Erzählt es uns doch gerne in den Kommentaren!

Was sind “Live Tuning Updates”? Laut EA ermöglichen die neuen Live Tuning Updates FIFA 22 anzupassen, ohne ein vollständiges Title Update veröffentlichen zu müssen. So können Gameplay-Änderungen schneller und häufiger veröffentlicht werden, um an der Spielbalance zu schrauben.

So kam erst letztens das erste große Title Update 1 für FIFA 22 raus , was die sehr guten Torhüter etwas anpasste.

