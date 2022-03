FIFA 22 startet morgen den FUT Birthday mit neuen Spezialkarten – Was könnt ihr erwarten?

In FIFA 22 wurde jetzt offiziell der FUT Birthday angekündigt. Wann es losgeht und welche Inhalte das beliebte FUT-Event bringen könnte, erfahrt ihr hier.

Was ist FUT Birthday? Das FUT-Birthday-Event findet seit FIFA 14 jährlich statt. Dabei wird der Geburtstag von Ultimate Team gefeiert und es gibt zahlreiche neue Spezialkarten, SBCs und Aufgaben.

Wann startet das Event? Ein neuer Ladescreen in FIFA 22 Ultimate Team kündigt den Start des Events an. Es beginnt am Freitag, den 4. März um 19:00 Uhr.

Das könnte euch am FUT Birthday erwarten

Was bringt das FUT Birthday Event? Beim FUT Birthday dreht es nicht um eine Reihe bestimmter Spieler, wie bei den Future Stars, wo nur junge Talente unter 23 dabei sein können. Meistens sind die Karten des FUT Birthdays bunt durchmischt.

Außerdem gibt es immer ein Konzept, dass die Spieler auf bestimmte Arten verbessert. In den letzten Jahren war es so:

In FIFA 21 sowie FIFA 20 gab es Teams mit starken Boosts sowie veränderten Skill-Moves und Werten bei dem schwachen Fuß.

In FIFA 19 wurden Spieler mit Positionswechseln veröffentlicht. So spielte Salah plötzlich als Linksverteidiger oder Ibrahimovic als Innenverteidiger.

In FIFA 18 konzentrierte sich der FUT Birthday auf ehemalige FUT-Lieblinge, wie Sturridge, Doumbia oder Esswein.

In welche Richtung der diesjährige FUT Birthday geht, ist allerdings noch völlig offen. Auch gibt es noch keinerlei Anhaltspunkte, welche Spieler im Event auftauchen könnten. In der Vergangenheit war es jedoch häufig so, dass der FUT Birthday richtige Top-Karten lieferte.

Ausschließen kann man allerdings jetzt schon alle Karten des aktuellen TOTW 24. Ihr solltet im ersten Team also nicht Mbappé, Dembélé oder Diaby rechnen.

Was könnte noch anstehen? Neben den Promo-Teams sollte es auch dieses Mal wieder einige Zusatzinhalte wie Aufgabenspieler und SBCs geben.

Ebenso kann es möglich sein, dass der FUT Birthday wieder ein Token-System bieten könnte, bei dem man gesammelte Token geben starke Karten oder Packs eintauschen kann. Wir bleiben jedenfalls gespannt und halten euch auf dem Laufenden.

Was sagt ihr zum Event? Freut ihr euch auf den FUT Birthday? Erzählt es uns doch gerne in den Kommentaren!

Wenn ihr wissen wollt, welches große Feature in FIFA 23 auf euch warten könnte, dann schaut doch mal hier rein:

Erste Leaks zu FIFA 23 deuten langersehntes Feature an – Kommt endlich Crossplay?