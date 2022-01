FIFA 22: FUT Heroes bietet 19 Karten, aber nur 4 lohnen sich jetzt richtig

FIFA 22 wird der neuste Ableger der Fußball-Simulation von EA und erscheint offiziell am 01. Oktober für PS5, Xbox Series X | S, Stadia, PC, PS4 und Xbox One. D...

Neben den Helden sind auch die Ikonen in FIFA 22 dazu da, legendäre Spieler der Vergangenheit wieder auf den Platz zu bringen. Doch selbst die Ikonen haben in FIFA 22 ein Wert-Problem.

Insgesamt gilt also: Will man sein Glück versuchen und hat ein paar Spieler, die sowieso in die SBC wandern könnten, kann man das Risiko wagen und auf eine der Top-Karten hoffen. Allerdings kann man auch Pech haben und eine der vielen schwächeren Optionen ziehen.

Die Karte hat eigentlich alles, was ihr für einen starken Spielmacher braucht. Nur in der Physis hakt es ein wenig, Verteidigen braucht ihr mit Abedi Pelé auch nicht.

Córdoba ist nach aktuellem Stand etwa 420.000 Münzen wert und kann als sehr starker Innenverteidiger überzeugen. Er hat ebenfalls ein hohes Tempo, dazu sehr starke Werte in Defensive und Physis. Nur seine Körpergröße wird ihm bei Kopfbällen manchmal zum Verhängnis. Dennoch: Er ist eine tolle Karte, die gute Links in die Serie A bringt.

Was ist bei den FUT Heroes los? In Ultimate Team ist gerade eine neue SBC aktiv: Die FUT Hero Spielerwahl.

